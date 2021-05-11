ອອສເຕຣເລຍ ແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ບັນຊາການ ອະວະກາດ ຄົນທຳອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງຂອງກອງທັບອາກາດຜູ້ທີ່ມີຂວັນໃຈໃນໄວເດັກ ເປັນນັກບິນອະວະ ກາດ ອາພອລໂລ 11 ທ່ານ ນຽລ ອາມສຕຣອງ ນັ້ນ, ຈະກາຍເປັນຜູ້ບັນຊາການ ອະວະກາດຄົນທຳອິດຂອງ ອອສເຕຣເລຍ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານ ຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພົນອາກາດຕີ ແຄເທີີຣິນ ໂຣເບີດສ໌ ຈະເປັນຜູ້ຄວບຄຸມກິດຈະກຳທາງອະວະກາດຂອງກອງທັບ ອອສເຕຣເລຍ ທັງໝົດ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບບົກ, ກອງທັບເຮືອ ແລະ ກອງທັບອາກາດໄດ້ອາໄສເທັກໂນໂລຈີທີ່ອີງໃສ່ອະວະກາດ ແລະ ການສື່ສານ, ແລະ ການປະສານງານແບບສູນກາງແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນ.
ມັນໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນໃນສາກົນເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ໃນອະວະກາດ. ສະຫະລັດ ມີກອງ ທັບຕິດອາວຸດທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງທັບອະວະກາດ ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ທັງສອງແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂຶ້ນໃນປີ 2015.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໄດ້ກ່າວວ່າ ສ່ວນນຶ່ງໃນວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນການສ້າງຕັ້ງ ຖ້າດາວທຽມຕ່າງໆທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນໄພຂົ່ມຂູ່ ຫຼື ຖືກແຊກແຊງໂດຍອຸບັດຕິ ເຫດ ຫຼື ເຫດການທຳມະຊາດ.
ພົນອາກາດຕີ ແຄເທີຣິນ ໂຣເບີດສ໌ ແມ່ນນັກວິສະວະກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນກອງທັບອາກາດ ອອສເຕຣເລຍ ມາໄດ້ 35 ປີ. ທ່ານນາງຈະຮັບເອົາຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ບັນ ຊາການອະວະກາດປີໜ້າ.
ໃນວິດີໂອທາງການຂອງ ກອງທັບອາກາດ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ທ່ານນາງໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທີ່ລາວໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກການລົງໄປຢຽບດວງເດືອນຂອງ ອາພອລໂລ 11 ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1969 ແນວໃດ.
ທ່ານນາງ ໂຣເບີດສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖືໂອກາດເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຕົວຢ່າງ ແລະ ວ່າມັນສຳຄັນແນວໃດສຳລັບພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນທີ່ຈະປູທາງໃຫ້ລຸ້ນຄົນຕໍ່ໄປໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມຸ່ງໜ້າສູ່ອະນາຄົດທີ່ກຳລັງກ້າວໄປໜ້າຢ່າງວ່ອງໄວ. ຄົນທຳອິດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ໄດ້ວ່າ ມີຜົນກະທົບໃດໆ ຕໍ່ຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນທ່ານ ນຽລ ອາມສຕຣອງ. ໃນປີ 1969 ໃນຖານະເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈໃນຂະນະທີ່ ຮ້ອຍໂທ ອາມສຕຣອງ ລົງຂັ້ນໄດຂອງຍານລົງຈອດທີ່ດວງເດືອນ. ມັນແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອສຳລັບມວນມະນຸດ ແລະ ນັກວິ ຊະວະກອນ ທີ່ທະເຍີທະຍານຫຼາຍລ້ານຄົນທີ່ຄົງຖືກສ້າງຂຶ້ນມາໃນເວລານັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຫຍັງ.”
ປີກາຍນີ້, ອົງການອະວະກາດພົນລະເຮືອນ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເປີດສຳນັກງານໃຫຍ່ຫຼັງໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນນະຄອນ ແອເດີເລດ ຂອງລັດ ອອສເຕຣເລຍໃຕ້. ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບສຳລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳອະວະກາດການຄ້າມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານຂອງປະເທດ. ລັດຖະບານເຊື່ອວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ 20,000 ຕຳແໜ່ງໃນ ອອສເຕຣເລຍ ພາຍໃນປີ 2030.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ຄາດການກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເສດຖະກິດອະວະກາດໃນໂລກ ອາດມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 780 ຕື້ໂດລາພາຍໃນປີ 2040, ແລະ ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ຕ້ອງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ ເພື່ອຄວ້າເອົາຄວາມໄດ້ປຽບຂອງໂອກາດນັ້ນ.
ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ກ່າວວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງການເອົາປຽບຈາກອະວະ ກາດແມ່ນໄດ້ຕົກລົງ, ຫຼາຍປະເທດ ແລະ ທຸລະກິດແມ່ນກຳລັງ ພັດທະນາ ແລະ ເປີດເທັກໂນໂລຈີການຕິດຕາມ ແລະ ສັນຈອນຊະນິດທີ່ອາດມີຄວາມສາມາດທາງທະຫານ.
ເຖິງຈຸດນີ້, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນຕ້ອງມີການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງອົງການອະວະກາດ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຖືກດຳເນີນໂດຍພົນລະເຮືອນ ແລະ ພະແນກ “ບັນຊາການອະວະ ກາດ” ທະຫານໃໝ່ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ທີ່ຈະຖືກນຳພາໂດຍນາຍພົນອາກາດຕີ ໂຣເບີດສ໌.