ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຖານທັບຖາວອນຢູ່ໃນປາປົວນີວກີນີ.
ສອງປະເທດໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງນຳກັນໃນປີນີ້ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດພັດທະນາ ແລະປະຕິບັດງານຢູ່ທ່າເຮືອ ແລະສະໜາມບິນຕ່າງໆໃນປາປົວນີວກີນີ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຮ່ວມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດ, ທ່ານເຈມສ໌ ມາຣັບເປ (James Marape) ນັ້ນ ທ່ານອອສຕິນເວົ້າວ່າ ເປົ້າໝາຍ ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງປາປົວນີວກີນີ ໃນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກ່າວຢ້ຳຄືນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ອະທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງຕົນເອງຂອງປະເທດທ່ານ” ຂະນະທີ່ມີສາຍພົວພັນດ້ານປ້ອງກັນຊາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານອອສຕິນກ່າວວ່າ ການຂະຫຍາຍການຝຶກຊ້ອມດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງສອງ ປະເທດ ແລະ "ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການໃຊ້ກຳປັ່ນ" ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາປົວນີວກີນີ ໃຊ້ກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຕ້ານກັບການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ການອອກປະຕິບັດງານຂອງກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຄັ້ງທຳອິດ ແມ່ນກຳນົດຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນ ໜ້ານີ້.
ທ່ານມາເຣບເປ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຈະນໍາເອົາການປັບ ປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ມາໃຫ້ແກ່ປາປົວນີວກີນີ ຕະຫລອດທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທົ່ວໄປໃນປະເທດ ຊຶ່ງຈະມີຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການທະຫານ ແລະເສດຖະກິດໂດຍລວມ.