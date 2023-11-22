ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຖ້າ ຣັດເຊຍ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນ ຢູເຄຣນ, ຈີນ ຈະມີກຳລັງໃຈທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງທະຫານເພື່ອຂະຫຍາຍດິນແດນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນພາກພື້ນ ອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
“ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນໂລກປະເພດນັ້ນ,” ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງທະຫານ ສະຫະລັດ ຢູ່ຖານທັບໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໂປແລນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກການຢຸດແວ່ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດນຶ່ງວັນກ່ອນໄປນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ຂອງ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າແມ່ນຜູ້ຜະເດັດການ, ຈະເວົ້າວ່າແມ່ນ ຈີນ ຊະ, ແລະ ເຈົ້າຢາກຍຶດເອົາພື້ນທີ່ ແລະ ດິນແດນຕື່ມອີກ, ແລະ ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ມັນບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ຕາມມາ, ເຈົ້າກໍຈະຮູ້ສຶກຂ້ອນຂ້າງດີ ກ່ຽວກັບ ມັນ.”
ທ່ານ ອອສຕິນ ຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຈະສືບຕໍ່ການຜັກດັນຂອງລາວເພື່ອບຸກລຸກບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ ຖ້າລາວບໍ່ຖືກຢຸດໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ປູຕິນ ຈະບໍ່ຢຸດຖ້າລາວໄດ້ ຢູເຄຣນ. ສິ່ງຕໍ່ໄປກໍຈະແມ່ນເຄື່ອນໄປທົ່ວທະເລບາລຕິກ ແລະ ສິ່ງຕໍ່ໄປທີ່ເຈົ້າຈະຮູ້ແມ່ນ, ເຈົ້າ ແລະ ສະຫາຍຂອງເຈົ້າ ຈະຢູ່ໃນແຖວໜ້າຕໍ່ສູ້ກັບຄົນຂອງທ່ານ ປູຕິນ ທີ່ພວກເຮົາຄວນໄດ້ຢຸດ, ຫຼື ຢູເຄຣນ ຄວນທີ່ຈະຢຸດໃນຕອນຕົ້ນໆ.