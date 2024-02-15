ທ່ານອອສຕິນ ນຳພາການປຶກສາຫາລື ເລື້ອງການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ເປັນເຈົ້າພາບ ກອງປະຊຸມອອນລາຍນ໌ ກັບ ບັນດາພັນທະມິດ ໃນວັນພຸດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບສອງປີ ຂອງການຮຸກຮານເຕັມຮູບແບບຂອງຣັດເຊຍ ໃກ້ເຂົ້າມາ.
“ການຢືນຫລີກອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ຕໍ່ສູ້ເພື່ອການຢູ່ລອດຂອງພວກເຂົານັ້ນບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ຍອມແພ້, ແລະພວກເຮົາ ກໍຈະບໍ່ຍອມແພ້ເຊັ່ນກັນ,” ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍເວົ້າກັບພວກເຂົາ ທາງອອນລາຍນ໌ ຈາກບ້ານຂອງທ່ານ ໃນວໍຊິງຕັນ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ທ່ານອອສຕິນ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ (Brussels) ເພື່ອພົບປະກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາ ໃນໂຮງໝໍ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສຳລັບຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜ່າຕັດ. ທ່ານໄດ້ອອກຈາກໂຮງໝໍ ໃນວັນອັງຄານ.
"ຂ້າພະເຈົ້າ ສະບາຍດີ, ແລະການວິນິດໄສໂຣກມະເຮັງຂອງທ່ານຍັງຄົງດີຫຼາຍ," ທ່ານບອກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ຂໍໂທດທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບປະກັນແບບໂຕຕໍ່ໂຕ.
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