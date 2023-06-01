ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ‘ໂຊກບໍ່ດີ’ ບໍ່ມີການສົນທະນາກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ທີ່ສິງກະໂປ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ “ໂຊກບໍ່ດີ” ທີ່ຈີນໄດ້ປະຕິເສດຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານອອສຕິນ ຢາກພົບປະ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ທ່ານລີ ຊັງຟູ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງເຂົ້າຮ່ວມກອງກປະຊຸມ Shangri-La ທີ່ສິງກະໂປ.
ໃນຂະນະທີ່ຢືນຄຽງຂ້າງ ກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຢາຊຸກາຊຸ ຮາມາດະ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມໂຕກຽວ ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ “ໂອກາດໃດໆກໍຕາມທີ່ຈະພົວພັນກັບການນຳພາ” ແລະນັ້ນທ່ານເຊື່ອວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຄວນເປີດບັນດາຊ່ອງໃນການສົນທະນາຫາລື.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ປະເທດທັງສອງທີ່ມີ “ຄວາມສາມາດອັນສຳຄັນ” ຄວນສົນທະນາຫາລືກັນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງວິກິດການ ແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດສະຖານະການ ໃຫ້ກາຍເປັນບັນຫາທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້.
ການບໍ່ມີການປະຊຸມກັນ ລະຫວ່າງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຄວາມສໍາພັນເຢັນຊາລົງ ຮວມທັງການຍິງບາລລູນສອດແນມທີ່ຕ້ອງສົງໄສຂອງຈີນຕົກ ໂດຍສະຫະລັດ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວກັບສະຫະລັດ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະອັນທີ່ສະຫະລັດຮ້ອງເຮືອບິນລົບຈີນວ່າ “ເປັນການຮາວີທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ” ເພື່ອສະກັດກັ້ນເຮືອບິນກອງທັບອາກາດສະຫະລັດ ຢູ່ເທິງທະເລຈີນໃຕ້ອາທິດນີ້.
ທ່ານຮາມາດາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານແລະທ່ານອອສຕິນ ເຫັນພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕໍ່ການທ້າທາຍຂອງຈີນ ແລະກ່າວວ່າ ມີຄວາມສຳຄັນໃນຮັກສາໄວ້ ການສົນທະນາໂດຍກົງກັບຝ່າຍຈີນ.