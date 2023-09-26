ສະຫະລັດແລະເຄັນຢາ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ກ່ອນພາລະກິດ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຮຕີ

ສະຫະລັດ ແລະເຄັນຢາ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ແລະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຄັນຢາ ໃນການນຳພາໃນພາລະກິດຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຮຕີ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຄັນຢາ ທ່ານເອເດັນ ດູແອລ (Aden Duale) ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະ 5 ປີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ຂອງ ເຄັນຢາ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ຂອບໃຈ ເຄັນຢາ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ” ແລະ ຂອບໃຈປະເທດນີ້ສຳລັບຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະນຳພາກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງນາໆຊາດ ເພື່ອຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມອາດຊະຍາກອນໃນເຮຕີ.
ທ່ານກ່າວວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາເພື່ອຮັບປະກັນເງິນ 100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ ສຳລັບພາລະກິດໃນເຮຕີໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.
“ສະຫະລັດພ້ອມທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນພາລະກິດທີ່ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ໂດຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງ,” ທ່ານກ່າວ.
ທ່ານອອສຕິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງ ເຄັນຢາ ແລະສະຫນອງບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບພາລະກິດຄວາມໝັ້ນຄົງຂ້າມຊາດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຕໍ່ກັບເຮຕີ.
ເຄັນຢາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ 1,000 ຄົນໄປປະເທດເຮຕີ ເພື່ອຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງກຸ່ມອາດຊະຍາກອນທີ່ເພີ້ມ ຂຶ້ນ ນັບແຕ່ການລອບສັງຫານປະທານາທິບໍດີເຮຕີ ທ່ານໂຈເວີແນລ ມວາເຊ (Jovenel Moise) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021. ພາລະກິດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຮຕີ ທ່ານ ອາຣີແອລ ອອງຣີ (Ariel Henry) ເມື່ອເດືອນຕຸລາຂອງປີຜ່ານມາ.