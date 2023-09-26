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ສະຫະລັດແລະເຄັນຢາ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ກ່ອນພາລະກິດ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຮຕີ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເຄັນຢາ ທ່ານເອເດັນ ດູແອລ (Aden Duale) ຖືສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄນໂຣບີ ປະເທດເຄັນຢາ ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2023

ສະຫະລັດ ແລະເຄັນຢາ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍໃນອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ແລະສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຄັນຢາ ໃນການນຳພາໃນພາລະກິດຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ເຮຕີ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ (Lloyd Austin) ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ເຄັນ​ຢາ ທ່ານເອເດັນ ດູແອລ (Aden Duale) ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງໄນໂຣບີ ຂອງ ເຄັນຢາ.

ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ຂອບໃຈ ເຄັນຢາ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍ ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ” ແລະ ຂອບໃຈປະເທດນີ້ສຳລັບຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະນຳພາກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງນາໆຊາດ ເພື່ອຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມອາດຊະຍາກອນໃນເຮຕີ.

ທ່ານກ່າວວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາເພື່ອຮັບປະກັນເງິນ 100 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄວ້ ສຳລັບພາລະກິດໃນເຮຕີໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ.

“ສະຫະລັດ​ພ້ອມທີ່​ຈະ​ສະໜັບສະໜູນ​ພາລະກິດ​ທີ່​ສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ການໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ​ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ,” ທ່ານ​ກ່າວ.

ທ່ານອອສຕິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດອື່ນໆ ປະຕິບັດຕາມແບບຢ່າງຂອງ ເຄັນຢາ ແລະສະຫນອງບຸກຄະລາກອນ, ອຸປະກອນ, ການສະຫນັບສະຫນູນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ແລະເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບພາລະກິດຄວາມໝັ້ນຄົງຂ້າມຊາດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ຕໍ່ກັບເຮຕີ.

ເຄັນຢາ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ສົ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ 1,000 ຄົນ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ເຮ​ຕີ ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ກຸ່ມອາດຊະຍາກອນ​ທີ່​ເພີ້​ມ ຂຶ້ນ ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ລອບ​ສັງຫານ​ປະທານາທິບໍດີ​ເຮ​ຕີ ທ່ານໂຈເວີແນລ ມວາເຊ (Jovenel Moise) ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ ປີ 2021. ພາລະກິດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຮຕີ ທ່ານ ອາຣີແອລ ອອງຣີ (Ariel Henry) ເມື່ອເດືອນຕຸລາຂອງປີຜ່ານມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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