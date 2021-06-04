ຍາປ້າຊູ ດາວເຮືອງ ກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ກໍຮູ້ສຶກມີຄວາມດີໃຈ ແລະໝັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ

ໃນຊ່ວງກັກໂຕຈາກສະຖານະການ COVID-19, ຫລາຍໆຄົນກໍ່ບໍ່ໄດ້ອອກໄປທາງໃດ ເຊິ່ງບາງບ່ອນວຽກງານກໍ່ປິດຊົ່ວຄາວ ແຕ່ບາງບ່ອນແມ່ນປິດຖາວອນ. ໃນຊ່ວງນັ້ນ ຜູ້ຄົນຫລາຍໆຄົນກໍ່ພາກັນຢູ່ເຮືອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະຫລາຍໆຄົນກໍ່ມີວິທີທີ່ຈະປັບໂຕໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບຕາມຄວາມເໝາະສົມ ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການປ້ອງກັນໂຕເອງແລະຄອບຄົວຈາກພະຍາດ COVID-19 ດ້ວຍ. ນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນຍາປ້າຊູ ດາວເຮືອງ ພະນັກງານບໍານານ ຈາກເມືອງ ຊາແວນນາ (Savannah) ລັດຈໍເຈຍ, ຍາປ້າກ່າວວ່າ:
“ເອັກເຊີຊາຍ, ຄລີນເຮືອນ, ອອກໄປນອກ ໄປນອກລະກະຕັດຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນຕອກ, ຫົດຕົ້ນໄມ້ນີ້ລະ ເພາະຕົ້ນໄມ້ຫລາຍຢູ່ເຮືອນ, ລະກະເອັກເຊີຊາຍຢູ່ນອກ, ອາຫານການກິນກະແມ່ນລູກສາວເອົາມາຫ້ອຍໄວ້ຢູ່ໜ້າປະຕູ ຢູ່ເກດພຸ້ນແລ ລະກະໄປເອົາ ຄັນລູກມາລູກກະໂທບອກວ່າເພິ່ນເອົາຂອງກິນມາສົ່ງແລ້ວ ລະກະໄປເອົາ, ອາຫານການກິນນີ້ ກະບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງດອກ ບໍ່ໄດ້ຄຸກໄດ້ຫຍັງດອກ ລູກມາສົ່ງໃຫ້”.
ແຕ່ຫລັງຈາກສະພາບການດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານໄປ ທຸກຄົນສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ເຊິ່ງຍາປ້າ ແລະສາມີກໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາຄົບຖ້ວນແລ້ວ ພວກເພິ່ນສາມາດອອກໄປຕະຫລາດຊື້ເຄື່ອງຂອງໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ລືມທີ່ຈະໃສ່ໜ້າກາກ ແລະຖືນໍ້າຢາລ້າງມືຕິດໂຕຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ເຂັມທໍາອິດນີ້ ກະຍັງບໍ່ດີໃຈເທື່ອ ບໍ່ທັນໄດ້ອອກໄປໃສຫລາຍ, ບາດນີ້ລະສັກເທື່ອທີ່ສອງແລ້ວ ເຂັມທີສອງ ໂອຍ...ດີໃຈຫລາຍ ຊໍ່າໄດ້ຂຶ້ນສະຫວັນພຸ້ນລະ, ອັນນະ ຢາລ້າງມືນີ້ ບໍ່ໄດ້ປະຈັກດີ້ລະ ຢູ່ໃນກະເປົາຕະຫລອດ ໄປໃສກະ...ອອກນອກໄປໃສກະຕ້ອງໄດ້ໄຊ້ ແລະໜ້າກາກນີ້ ໂອຍ...ຕະຫລອດເລີຍ ສາມອັນແລຢູ່ລົດຫະ, ບາດນີ້ມາເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຖ່າຍເຄື່ອງ ຕ້ອງໄດ້ຊັກໂລດເຄື່ອງຄັນວ່າອອກໄປນອກ, ກະໄດ້ອາບນໍ້າ, ຖ່າຍເຄື່ອງ, ເຄື່ອງນີ້ຕ້ອງໄດ້ຊັກໂລດ”.
ນອກຈາກໜ້າກາກ ແລະນໍ້າຢາລ້າງມື ຈະຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19 ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດອື່ນໆນໍາອີກ. ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ ນອກຈາກການເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວແລ້ວ ເຮົາຄວນຈະປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການ ແລະຄໍາແນະນໍາຈາກທາງການຕື່ມອີກດ້ວຍ.
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