ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ຢ້ຽມຢາມ ລັດ Rakhine ທີ່ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ

ຜູ້ນຳມຽນມາ ທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງລັດ Rakhine ຊຶ່ງ
ເປັນລັດທີ່ພວມປະສົບບັນຫາ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່
ເລີ້ມມີການປາບປາມທາງທະຫານຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວມຸສລິມໂຣ
ຮິຢາ.
ໂຄສົກຂອງທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ນາງກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປເມືອງຊາຍແດນ Maungdaw ຈາກເມືອງ Sittwe ເມືອງຂອງຫຼວງລັດ Rakhine
ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໄປຮອດ ໃນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລຂະແໜງສັນຕິພາບ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິ
ຈາກປະຊາຄົມນາໆຊາດກ່ຽວກັບການຮັບມືຢ່າງເຊື່ອງຊ້າຕໍ່ວິກິດການດັ່ງກ່າວນີ້.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນທ່ານນາງຢືນຢັດວ່າ “ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງຊາວໂຣຮິຢາ.
ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໂຣຮິຢາ ຕໍ່ຄ້າຍຕຳຫຼວດໃນພາກເໜືອລັດ Rakhine
ເມື່ອເດືອນສິງຫາຜ່ານມານີ້ ພາໃຫ້ພວກທະຫານເລີ້ມທຳການໂຈມຕີຈູດທຳລາຍຕໍ່
ໝູ່ບ້ານຂອງຊາວໂຣຮິຢາ ທີ່ພາໃຫ້ຊາວໂຣຮິງຢາ 600 ພັນຄົນຫລົບໜີຈາກລັດ
Rakhine ເຂົ້າ ໄປໃນ Bangladesh, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດ
ເມືອງ Cox’s Bazar. ເກືອບວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຊາວອົບພະຍົບພວກນີ້ແມ່ນພວກ
ເດັກນ້ອຍ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີຕໍ່ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢານີ້ນີ້ວ່າ
“ເປັນຕົວຢ່າງຢູ່ໃນປື້ມກ່ຽວກັບການໂຈມຕີກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າອັນນຶ່ງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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