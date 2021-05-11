ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ຢືນຢັນວ່າ ຈະກວດສອບ ທຸກໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການທຸຈະລິດ

ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດຢືນຢັນວ່າ ຈະດຳເນີນການກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດໃນທຸກໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ລາວ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການທຸຈະລິດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດຖະແຫຼງວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃສວົງການພັກ-ລັດຖະບານ ລາວ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາາສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມຢ່າງຈິງຈັງໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການທຸຈະລິດໃນບັນດາໂຄງການພັດທະ ນາທີ່ລັດຖະບານລົງທຶນນັ້ນຖືເປັນພາກສ່ວນທີ່ເກີດການເສຍຫາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຈາກການກວດກາໃນ 4,129 ໂຄງການພົບວ່າ ການທຸຈະລິດໄດ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະ ບານ ລາວ ສູນເສຍງົບປະມານໄປຫຼາຍກວ່າ 5,689 ຕື້ກີບ ສະນັ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍຂຶ້ນອີກໃນຊ່ວງປີ 2021-2025 ຈຶ່ງຈະຕ້ອງມີການກວດກາທຸກໂຄງການຂອງລັດຖະບານ ລາວ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ຄຳພັນ ຢືນຢັນວ່າ
“ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງົບປະ ມານ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການປະຕິບັດວິໄນແຜນການເງິນ ການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຊັ່ນທີ່ດິນ, ແຮ່ທາດ, ປ່າໄມ້, ໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ຕິດ ຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ປາກົດ ການຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດ.”
ສ່ວນທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນ-ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຖະແຫຼງວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ມີການກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນທັງໝົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຖະບານຈາກບັນດາໂຄງການທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຊໍາລະພາສີອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ.
ພ້ອມກັນນີ້ ຄະນະສະເພາະກິດຍັງເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດຳເນີນການສົ່ງເສີມບໍລິສັດເອກະ ຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າມາຮ່ວມລົງທຶນໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ລາວ ໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍສຳລັບໃນປີ 2021 ນີ້ກໍມີເຖິງ 184 ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດເອກະຊົນ ລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດເຂົ້າມາຮ່ວມລົງທຶນດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສອນໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ແນ່ນອນແຫຼະຢູ່ໃນ 184 ໂຄງການບູລິມະສິດນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດພຽງຢ່າງດຽວ ພວກເຮົາຈະສຸມໃສ່ເບິ່ງວ່າ ໂຄງການໃດມີເງື່ອນໄຂດ້ານປຸລະກົມຂົນຂວາຍພາກເອກະຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຮູບແບບສຳປະທານ ຮູບແບບການຮ່ວມມືລັດ-ເອກະຊົນ ຫຼືວ່າໃນລັດວິສາຫະກິດມະຫາຊົນ ໂຕ້ນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຍົກຕົວຢ່າງຄືການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃດນຶ່ງເນາະ ອາດຈະຫາຜູ້ລົງທຶນຫຼັກໃດນຶ່ງ ນອກຈາກນັ້ນກໍລະດົມທຶນຈາກປະຊາຊົນ-ພັກນັກງານເພື່ອເຂົ້າຊື້ຫຸ້ນດັ່ງກ່າວນີ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເຂັ້າມາລົງທຶນໃນລາວພຽງ 23 ໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 80 ເປີເຊັນທຽບກັບປີ 2019 ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ Covid-19 ໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍພາຍໃຕ້ສະ ພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີການນຳເງິນລົງທຶນຕົວຈິງເຂົ້າມາລາວພຽງ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນຂອງ ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳເອົາວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກ ຈີນ ເຂົ້າມາ ລາວ ໂດຍກົງ ທັງກໍຍັງໄດ້ນຳເຂົ້າບຸກຄະລາກອນຈາກ ຈີນ ເປັນຫຼັກອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງນຳເງິນລົງທຶນເຂົ້າມາໃນ ລາວ ແຕ່ຢ່າງໃດນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ການລົທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈີນ ໃນ ລາວ ມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 12,000 ລ້ານໂດລາໃນ 785 ໂຄງການ ຊຶ່ງຖືເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບທີ 1 ໃນ ລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍ ໄທ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,495 ລ້ານໂດລາ 752 ໂຄງການ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,100 ລ້ານໂດລາໃນ 258 ໂຄງການ ໂດຍພາກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ມີມູນຄ່າຄິດເປັນ 12 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະ ລິດຕະພັນລວມຂອງ ລາວ ໃນປີ 2020.
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