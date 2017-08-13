ລັດຖະມົນຕີ ຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ກ່າວປະນາມ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດໃນເມືອງ Charlottesville

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນສິດທິພົນລະເຮືອນ ໃນການ
ຂັບລົດຕຳເຂົ້າໃສ່ຄົນ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານພວກຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວໃນ
ເມືອງ Charlottesville, ລັດ ເວີຈິເນຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ Jeff Sessions, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລະ
ດັບສູງຂອງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເສຍຊີວິດໃນເມືອງ
Charlottesville ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງ ອາເມ
ຣິກາ.” ທ່ານ Sessions ກ່າວວ່າ “ເມື່ອການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ຈາກການແບ່ງ
ແຍກເຊື້ອຊາດ ແລະ ຄວາມຄຽດຊັງນັ້ນ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມທໍລະຍົດຕໍ່
ຄວາມເຊື່ອຖືພື້ນຖານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ເວີຈິເນຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວໃນວັນເສົາວານນີ້, ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນເມືອງ Charlottesville ເພື່ອປະທ້ວງໃຫ້ເອົາອອກ ຮູບປັ້ນຂອງທະ
ຫານ Confederate ຝ່າຍໃຕ້ ວ່າ, ໃຫ້ພາກັນ “ກັບບ້ານ” ຫຼັງຈາກປະຊາຊົນ 3 ຄົນໄດ້
ເສຍຊີວິດຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະ ໃນອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນເຮລິ
ຄັອບເຕີຕົກ ທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ Terry McAuliffe ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດ
ການຕີກັນ ລະຫວ່າງ ພວກຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວທີ່ມີອາວຸດປ້ອງກັນຕົວ ແລະ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ປາບປາມພວກປະທ້ວງທີ່ມີອາວຸດຄ້າຍຄືກັນໃນເມືອງ Charlottesville.
ທ່ານ McAuliffe ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຄວາມສຳ
ລັບພວກຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວທຸກຄົນ ແລະ ພວກນາຊີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາເມືອງ
Charlottesville ມື້ນີ້, ຂໍ້ຄວາມຂອງພວກເຮົາແມ່ນທຳມະດາ ແລະ ງ່າຍໆ: ໃຫ້ພາກັນ
ກັບເມືອບ້ານສະ. ພວກເຈົ້າບໍ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນສະຫະພັນທະລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້. ພວກ
ເຈົ້າຄວນລະອາຍໃຈຕົນເອງ.”
ທ່ານ McAuliffe ໄດ້ກ່າວໃນ Twitter ວ່າ ທ່ານໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ “ເພື່ອຊ່ວຍ
ລັດ ໃນການຕອບໂຕ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ການຊຸມ ນຸມພວກນິຍົມແນວທາງຂວາຈັດ ໃນ
ເມືອງ Charlottesville.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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