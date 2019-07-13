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ທາງ​ການ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຄືບ​ໜ້າ 90 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ການ​ບຸກ​ເບີກ​ທີ່​ດິນ

ໝູ່​ບ້ານ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊປຽນ ເຊ​ນ້ຳ​ນ​້ອຍ​ແຕກ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທາງການແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ດຳເນີນງານຄືບໜ້າໄປແລ້ວ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງ ການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນ ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່
ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ​ມີລາຍງານມາຈາກບາງ
ກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນ
ງານໃນການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳ
ຖ້ວມ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວເກີນກວ່າ
90 ເປີເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ ທີ່ບຸກເບີກທັງໝົດ 2,140 ເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານດົງບາກ ບ້ານ
ປີນດົງ ແລະບ້ານຕໍມໍຍອດ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ການດຳເນີນງານຈະແລ້ວເສັດ ແລະຈັດສັນໃຫ້
ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວໄດ້ ໃນລະດູຝົນ ປີ 2019 ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ທຳ​ກິນ​ໃຫ້​ປ​ະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່ຖືກກະ​ທົບຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ
​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີິ້ ​ຈະ​ບໍ່​ແມ່ນ​ທີ່​ນາ​ສຳ​ລັບ​ປູກ​ເຂົ້າ​ ແຕ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ດິນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ປູກ​ພືດ​ເສດ
​ຖະ​ກິດ​ຊະໜິ​ດ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕະ​ຫຼາດ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເປັນ
​ຫລັກ​ເຊັ່ນ ອ້ອຍ ມັນ​ຕົ້ນ ກ້ວຍ ທົ່ວ​ລຽນ ແລະ​ໝາກ​ໄມ້​ຕ່າງ​ໆ ໂດຍ​ທີ່​ທາງ​ການ​ແຂວງ​
ອັດ​ຕະ​ປື​ໄດ້​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສົ່ງ
​ເສີມ ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ຮູບ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ຮຸ້ນ​ສ່ວນ​ແບບ 3+2 ກໍ​ຄື​ພາກ​ເອກ
​ກະ​ຊົນ​ເປັນ​ຝ່າຍຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ດ້ານ​ເງິນ​ທຶນ ວິ​ຊາ​ການ ແລະ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ ສ່ວນ​ປະ​ຊາ​
ຊົນ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ທີ່​ອອກ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ທີ່​ດິນ ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ທ່ານ​ເລັດ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິບາຍ​
ເຖິງ​ສາ​ເຫດ ທີ່​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ຮູບ​ດັ່ງກ່າວນ​ນີ້​ວ່າ:

“ທາງ​ແຂວງໄດ້​ຊີ້​ແນະ​ນຳ ທັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ແນວ​ຄິດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ອັນ​ສຳ​
ຄັນ​ແມ່ນ​ວ່າ​ທາງ​ແຂວງ​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສົ່ງ​ເສີມ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ນີ້​ແມ່ນ​ປະ​ຕິ​
ບັດ​ກົນ​ໄກ 2+3 ເປັນ​ຫຍັງ​ຈັ່ງ​ສະ​ເໜີ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ນຳ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສົ່ງ​ເສີມ ນີ້​
ກະ​ຢາກແຈ້ງ​ໃຫ້​ຮູ້​ຢູ່​ບ່ອນ​ວ່າ ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຫັ້ນ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ເຮືອນ​ກະ​ບໍ​ມີ ເງິ​ນ​
ຄຳ​ກະ​ບໍ່​ມີ ລອດ​ລົ້ມ​ເຫຼືອ​ຕາຍມາ ຈະ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສາມ​າດ ແລ​ະ​ທ່າ​ແຮງ
​ຂອງ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້ ຈັ່ງວ່າ​ໄດ້​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​
ສັດ​ຫັ້ນ​ເປັນທຶນ​ຮອນ ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ນີ້​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ."

ທ່ານ​ເລັດ​ຢືນ​ຢັນ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກ​ເກນ
​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ກໍ​ຄື​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ງານ 2
ຄົນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດສັນ​ທີ່​ດິນ 1 ເຮັກ​ຕາ ສ່ວນ 3 ຄົນ ຈະ​ໄດ້ 2 ເຮັກ​ຕາ ແລະ 4-5 ຄົນ
ຈ​ະ​ໄດ້ 3 ເຮັກ​ຕາ ສ່ວນ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ​ມີ​ແຕ່​ຜູ້​ເຖົ້າ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ສັນ 1
ເຮັກ​ຕາ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາ​ມ​ວ່າ ປະຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ
ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທີ່​ນາ​ສຳ​ຫລັບ​ປູກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ລະ​ດູ​ຝົນ​ປີ 2019 ແລະ​ຍ່ອມ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເຫລົ່າ
​ນີ້​ຕ້ອງ ຜະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ເຂົ້າ​ກິນ​ຕໍ່​ໄປອີກ​ເຖິງ 12 ເດືອນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

ສ່ວນ ທ່ານ​ນາງວິ​ໄລ​ພອ​ນ ວໍ​ລະ​ພິມ ຫົວ​ໜ້າພະ​ແໜກ ​ກະ​ສິ​ກຳ ປ່າ​ໄມ້ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື​
ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ທີ່​ວາງເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄວ້ ​ໃນ
​ເນື້ອ​ທີ່ 408 ເຮັກ​ຕາ​ນັ້ນ​ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ສາ​ມາດຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ ພຽງ 251 ເຮັກ​ຕາ​
ເທົ່າ​ນັ້ນ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ສ້ອມ​ແປງຄອງ​ຊົນ​ປະ​ທານ​ທີ່​ເປ່ເພ ​ໄດ້​ພຽງແຕ່ 4
ໂຄງ​ການ​ຈາກ​ເປົ້າ​ໝາຍ 7 ໂຄງ​ການ ຈຶ່​ງເຮັດ​ໃຫ້ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ກັບ​ພື້ນ
​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໄດ້​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ ທີ່​ສົມ​ທົບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຄູ້ມ​ຄອງ ການ​ຈັດ​ສັນ​ນ້ຳ​ທີ່
​ບໍ່​ກົມ​ກຽວ​ກັນ​ພາ​ຍ​ໃນ​ແຂວງ ທັງ​ຍັງ​ຂາດ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ກູ້​ຢືມ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ທາງ​ການ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໃນ​ປີ
2019 ໃຫ້​ໄດ້​ໃນ​ເນື້ອ​ທີ່ 408 ເຮັກ​ຕາ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ການ​ປູກ​ພຶດ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໃຫ້​ໄດ້
636 ເຮັກ​ຕາ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ໂຄງ​ການ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ທີ່​ເປ່ເພ​ໄດ້​ພຽງ
4 ໂຄງ​ການ​ ຈາກ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ 7 ໂຄງ​ການ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ກັບ​ພື້ນ
​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ນາ​ແຊງ​ໄດ້​ພຽງ​ 354 ເຮັກ​ຕາ ແລະກໍ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຈິງ​ພຽງ​ແຕ່ 251 ເຮັ​ກ
​ຕາ ຫຼື​ເທົ່າ​ກັບ 61.5 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜນ​ການ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ໂດຍ​ການ​ເກັບຂໍ້ມູນ​ດ້ານ​ກະ​ສິ​ກຳ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ສະ​ໜາ​ມ​ໃຊ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ
​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊ​ປຽນ ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ ນັບ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 23 ກໍ​ລະ​ກົດ
2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ພົບ​ວ່າ​ພື້ນ​ທີ່​ປູກ​ເຂົ້າ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ກວ້າງກວ່າ 8,050 ເຮັກ​ຕາ ໃນ​ນີ້​
ຮວມ​ເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ບ້ານ​ຫິນ​ລາດ ບ້ານ​ສະ​
ໜອງ​ໃຕ້ ບ້ານ​ທ່າ​ຫີນ ບ້ານ​ໃໝ່ ບ້ານ​ທ່າ​ແສງ​ຈັນ ແລະ​ບ້ານ​ໃຫຍ່​ແທ ທີ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​
ຊາ​ຊົນ​ຮ່ວມ​ກັນ 7,095 ຄົນ​ໃນ 1,611 ຄອບ​ຄົວ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທຸກ​
ດ້ານ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ໃຫ້​
ໄວ​ທີ່​ສຸດ.

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