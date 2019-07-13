ທາງການແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ດຳເນີນງານຄືບໜ້າໄປແລ້ວ ເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງ ການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນ ເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ທີ່
ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາຈາກບາງ
ກອກ.
ທ່ານເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນ
ງານໃນການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳ
ຖ້ວມ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວເກີນກວ່າ
90 ເປີເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ ທີ່ບຸກເບີກທັງໝົດ 2,140 ເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານດົງບາກ ບ້ານ
ປີນດົງ ແລະບ້ານຕໍມໍຍອດ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ການດຳເນີນງານຈະແລ້ວເສັດ ແລະຈັດສັນໃຫ້
ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວໄດ້ ໃນລະດູຝົນ ປີ 2019 ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຈັດສັນທີ່ດິນທຳກິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ
ດັ່ງກ່າວນີິ້ ຈະບໍ່ແມ່ນທີ່ນາສຳລັບປູກເຂົ້າ ແຕ່ວ່າຈະເປັນທີ່ດິນສຳລັບການປູກພືດເສດ
ຖະກິດຊະໜິດຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເປັນ
ຫລັກເຊັ່ນ ອ້ອຍ ມັນຕົ້ນ ກ້ວຍ ທົ່ວລຽນ ແລະໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ທາງການແຂວງ
ອັດຕະປືໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກກະຊົນລາວ ແລະຕ່າງປະເທດໃນການເຂົ້າໄປສົ່ງ
ເສີມ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນຮູບຂອງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນແບບ 3+2 ກໍຄືພາກເອກ
ກະຊົນເປັນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບດ້ານເງິນທຶນ ວິຊາການ ແລະການຕະຫຼາດ ສ່ວນປະຊາ
ຊົນເປັນຝ່າຍທີ່ອອກແຮງງານ ແລະທີ່ດິນ ທັງນີ້ໂດຍທ່ານເລັດໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍ
ເຖິງສາເຫດ ທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການໃນຮູບດັ່ງກ່າວນນີ້ວ່າ:
“ທາງແຂວງໄດ້ຊີ້ແນະນຳ ທັງເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ອັນສຳ
ຄັນແມ່ນວ່າທາງແຂວງໄດ້ນຳເອົາບໍລິສັດເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ ການສົ່ງເສີມນີ້ແມ່ນປະຕິ
ບັດກົນໄກ 2+3 ເປັນຫຍັງຈັ່ງສະເໜີລັດຖະບານນຳເອົາບໍລິສັດເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ ນີ້
ກະຢາກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຢູ່ບ່ອນວ່າ ປະຊາຊົນຫັ້ນແມ່ນຖືກຜົນກະທົບ ເຮືອນກະບໍມີ ເງິນ
ຄຳກະບໍ່ມີ ລອດລົ້ມເຫຼືອຕາຍມາ ຈະໃຫ້ເຂົາເຮັດດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະທ່າແຮງ
ຂອງເຂົາແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງວ່າໄດ້ເອົາບໍລິສັດເພື່ອສົ່ງເສີມ ນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິ
ສັດຫັ້ນເປັນທຶນຮອນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນີ້ເປັນກຳລັງແຮງງານ."
ທ່ານເລັດຢືນຢັນດ້ວຍວ່າການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ ຈະນຳໃຊ້ຫຼັກເກນ
ຂອງກຳລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະຄອບຄົວເປັນສຳຄັນ ກໍຄືຄອບຄົວທີ່ມີກຳລັງແຮງງານ 2
ຄົນຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນ 1 ເຮັກຕາ ສ່ວນ 3 ຄົນ ຈະໄດ້ 2 ເຮັກຕາ ແລະ 4-5 ຄົນ
ຈະໄດ້ 3 ເຮັກຕາ ສ່ວນຄອບຄົວທີມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າກັບເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນ 1
ເຮັກຕາ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ
ຈະບໍ່ມີທີ່ນາສຳຫລັບປູກເຂົ້າໃນລະດູຝົນປີ 2019 ແລະຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫລົ່າ
ນີ້ຕ້ອງ ຜະເຊີນກັບການຂາດເຂົ້າກິນຕໍ່ໄປອີກເຖິງ 12 ເດືອນຢ່າງແນ່ນອນ.
ສ່ວນ ທ່ານນາງວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແໜກ ກະສິກຳ ປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື
ຍອມຮັບວ່າ ການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ທີ່ວາງເປັນເປົ້າໝາຍໄວ້ ໃນ
ເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕານັ້ນ ປາກົດວ່າ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງ ພຽງ 251 ເຮັກຕາ
ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການສ້ອມແປງຄອງຊົນປະທານທີ່ເປ່ເພ ໄດ້ພຽງແຕ່ 4
ໂຄງການຈາກເປົ້າໝາຍ 7 ໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນ
ທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ທີ່ສົມທົບດ້ວຍບັນຫາການຄູ້ມຄອງ ການຈັດສັນນ້ຳທີ່
ບໍ່ກົມກຽວກັນພາຍໃນແຂວງ ທັງຍັງຂາດແຫຼ່ງທຶນກູ້ຢືມອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໂດຍທາງການແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ວາງແຜນການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນປີ
2019 ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕາ ແລະສົ່ງເສີມການປູກພຶດສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້
636 ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການສ້ອມແປງໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພໄດ້ພຽງ
4 ໂຄງການ ຈາກເປັນເປົ້າໝາຍ 7 ໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນ
ທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ພຽງ 354 ເຮັກຕາ ແລະກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງພຽງແຕ່ 251 ເຮັກ
ຕາ ຫຼືເທົ່າກັບ 61.5 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍການເກັບຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳໃນເຂດເມືອງສະໜາມໃຊ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພ
ນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນ ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ນັບແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ
2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພົບວ່າພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າເສຍຫາຍໄປກວ້າງກວ່າ 8,050 ເຮັກຕາ ໃນນີ້
ຮວມເຖິງ 6 ບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ກໍຄືບ້ານຫິນລາດ ບ້ານສະ
ໜອງໃຕ້ ບ້ານທ່າຫີນ ບ້ານໃໝ່ ບ້ານທ່າແສງຈັນ ແລະບ້ານໃຫຍ່ແທ ທີມີຈຳນວນປະ
ຊາຊົນຮ່ວມກັນ 7,095 ຄົນໃນ 1,611 ຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກ
ດ້ານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນສູ່ສະພາວະປົກກະໃຫ້
ໄວທີ່ສຸດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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