ຄົນຮ້າຍຕິດອາວຸດໄດ້ໂຈມຕີສູນປິ່ນປົວໂຣກ ອີໂບລາ ໃນປະເທດ ຄອງໂກ ບໍ່ເຖິງນຶ່ງ
ອາທິດຫຼັງຈາກມັນໄດ້ເປີດ, ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ.
ການໂຈມຕີໃນເມືອງ ບູເທັມໂບ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ ແລະ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ພ້ອມກັບພະນັກງານຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຈົ້າເມືອງ ບູເທັມໂບ ທ່ານນາງ ຊິລວຽນ ຄານຢາມານຕາ (Sylvia Kanyamanta)
ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ປ້ອງກັນສູນດັ່ງກ່າວ
ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນຶ່ງໃນພວກໂຈມຕີນັ້ນບາດເຈັບ.
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ທ່ານ ເທດຣັອສ ອາດານອມ ເກເບຣເຢ
ຊຸສ (Tedros Adhanom Ghebreyasus) ໄດ້ເດີນທາງໄປສູນດັ່ງກ່າວຫຼາຍຊົ່ວ
ໂມງຕໍ່ມາ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນພະນັກງານປິ່ນປົວສຸຂະພາບທັງຫຼາຍ ໃຫ້ສືບຕໍ່
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄອຣັສ ອີໂບລາ ທີ່ຮ້າຍແຮງນັ້ນ.
ທ່ານ ເກເບຣເຢຊຸສ ໄດ້ບອກນັກຂ່າວວ່າ “ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຈັບປວດເມື່ອຄິດ
ກ່ຽວກັບ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຜູ້
ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີຂອງມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງໄວ້ອາໄລໃຫ້ຜູ້ທີ່
ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການປິ່ນ
ປົວສຸຂະພາບນັ້ນ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີທາງເລືອກ ນອກຈາກສືບຕໍ່ຮັບໃຊ້ປະ
ຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ຜູ້ທີ່ແມ່ນນຶ່ງໃນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດໃນໂລກ.”
ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາແພດໝໍບໍ່ມີພົມແດນ ໄດ້ຢຸດການປະຕິ
ບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
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