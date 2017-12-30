ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ໂບດ ແຫ່ງນຶ່ງໃນ ອີຈິບ

ມືປືນຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິງປືນຢູ່ນອກໂບດແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງ ໄຄໂຣ
ແລະຢູ່ໃກ້ກັບຮ້ານຄ້າຂອງຊາວຄຣິສຕຽນແຫ່ງນຶ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 9 ຄົນ
ເສຍຊີວິດ ໃນນັ້ນລວມທັງຕໍາຫລວດຄົນນຶ່ງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບເວົ້າວ່າ ຜູ້ທໍາການໂຈມຕີໄດ້ຖືກຍິງຕາຍໃນຂະນະທີ່ຍິງສູ້ກັນກັບຕໍາຫລວດໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ທີ່ໂບດແມຣີ ມີນາ (Mary Mina) ຊຶ່ງເປັນໂບດຂອງພວກ Coptic ຢູ່ໃນເມືອງແຮລວານ (Helwan).
ທ່ານ Khaled Megahed ໂຄສົກກະຊວງສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າ ອີກ 5 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມມີຕໍາຫລວດອີກຄົນນຶ່ງ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອີຈິບເວົ້າວ່າ ມືປືນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຕອນທີ່ມີການຍິງສູ້ກັນກັບຕໍາຫລວດ ແຕ່ກະຊວງພາຍໃນຜັດເວົ້າວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະຖືກຈັບໄດ້.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການທີ່ນໍາອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍໜັງສືພິມ Amaq ເວົ້າວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ພວກນັກສືບສວນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຊື່ຂອງມືປືນນັ້ນແລ້ວ ແລະເວົ້າວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ທໍາການໂຈມຕີຫລາຍຄັ້ງໃນປີກາຍນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຈິບເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງ ຊອກຫາເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າມີມືປືນຄົນທີສອງຫລືບໍ່.
ທ່ານ Abdel-Fattah el-Sissi ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກໍາລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ເພີ້ມມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ສ່ວນຢູ່ທາງນະຄອນວໍຊິງຕັນນັ້ນ ທໍານຽບຂາວເວົ້າວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລົມກັບທ່ານ Sissi ທາງໂທລະສັບໃນວັນສຸກວານນີ້ ແລະກໍໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ທໍານຽນຂາວຍັງເວົາອີກວ່າ ທ່ານທຣໍາ "ໄດ້ຢືນຢັນຄືນວ່າ ສະຫະລັດຈະຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງອີຈິບໃນການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ."
ຕໍາຫລວດໄດ້ເພີ້ມການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດອ້ອມແອ້ມໂບດແຫ່ງນັ້ນ ແລ້ວ ກ່ອນວັນບຸນຄຣິສມາສຂອງພວກນັບຖືສາດສະໜາຄຣິສ ນິກາຍ Orthodox ຂອງ Coptic ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ມັງກອນ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ສັງຫານຊີວິດຊາວຄຣິສຕຽນຫລາຍສິບຄົນ ໃນເວລາມີການຍິງຢູ່ໃນໂບດແລະການວາງລະເບີດໃນປີກາຍນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ