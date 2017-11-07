ສະຖານີ ໂທລະພາບ ຖືກໂຈມຕີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ອັຟການິສຖານ

ພວກມືປືນທີ່ບໍ່ຊາບຊື່ ຮວມທັງພວກວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີສຳນັກງານ
ໃຫຍ່ສະຖານີໂທລະພາບເອກກະຊົນອັຟການິສຖານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kabul ແລະມີ
ລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຈຳນວນນຶ່ງ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫັດການໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດແຕກ ແລະສຽງປືນຈາກຂ້າງໃນຂອງຕຶກສະ
ຖານີໂທລະພາບ Shamshad. ພວກພະນັກງານ ໄດ້ພາກັນຢຸດລາຍ ການອອກອາ
ກາດ. ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ປິດລ້ອມບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະລາຍງານຂ່າວ
ໂທລະພາບສົດສະແດງໃຫ້ເຫັນວວ່າ ມີການຍິງຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງ ຮ້າຍແຮງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານໃດໆໃນທັນທີເທື່ອວ່າພວກຄົນຮ້າຍຈຸນີ້ເປັນໃຜ ຫລືຈຸດປະສົງ ຂອງພວກ
ໂຈມຕີ.
ພວກກະບົດ Taliban ໄດ້ອອກຖະແຫລງການຢ່າງໄວວາໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ພົວພັນ
ກັບການໂຈມຕີນີ້.
ອັຟການິສຖານ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນອັນຕະ
ລາຍທີ່ສຸດຂອງພວກນັກຂ່າວ ແລະພະນັກງານສື່ມວນຊົນ. ຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ
Taliban ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ສັງຫານສະມາຊິກ ຂອງສະຖານີໂທລະພາບ Tolo ເຈັດຄົນ ຊຶ່ງອົງ
ການສື່ມວນຊົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອັຟການິສຖານ.
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