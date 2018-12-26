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ກາ​ນ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ ສະ​ຫຼະ​ຊີບ ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ ລີ​ເບຍ ​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 3 ຄົນ

ຄວັນ​ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ພຸ່ງຂຶ້ນ ຈ​າກ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ການວາງ​ລະ​ເບີດ​ສະ​ຫຼະຊິບ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຕຣີ​ໂປ​ລີ ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ ວັນ 25 ທັນ​ວາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ອ້າງ​ເອົ​າ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ​ຕໍ່​ກາ​ນ​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ ສະ​
ຫຼະ​ຊີບ ຢູ່​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ
​ສາມ​ຄົນ.

​ຍັງບໍ່​ມີ​ການ​ຢຶນ​ຢັນ​ ທີ່​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ກ່ຽວ​ກັບການ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຂອງ
​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ລີ​ເບຍ​ໄດ້ຕົກຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ແລະ​ສັງ​ຄົມ ນັບ​ແຕ່​ຈອມຜະ​ເດັດ​
ການ ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ ມົວ​ມາ ກາ​ດາ​ຟີ ໄດ້​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ ແລະ
​ສັງ​ຫານ ​ໃນ​ປີ 2011.

ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ ຄື​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຕ​ຣີ​ໂປ​ລີ ທີ່ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໜູນ
​ຫຼັງ​ ແລະລັດ​ຖະ​ບານ​ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ນາຍ​ພົນ ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ອິ​ສ​ລ​າ​ມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ສະ
​ແຫວງຫາ​ອຳ​ນາດ ​ພ້ອມກັບ​ທະ​ຫານ​ບ້ານຫຼາຍ​ກຸ່ມ.

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