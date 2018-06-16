ກຳລັງ ທີ່ນຳພາ ໂດຍ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເລີ້ມບຸກເຂົ້າໄປ ໃນເມືອງທ່າ ໂຮດີດາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢເມນກ່າວວ່າ ກຳລັງພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໄດ້ບຸກ
ເຂົ້າໄປໃນສະໜາມບິນ ເມືອງທ່າໂຮດີດາ ຂອງເຢເມນແລ້ວ.
ສື່ມວນຊົນຂອງກອງທັບເຢເມນ ລາຍງານວ່າ ກຳລັງພັນທະມິດອາຣັບໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປ
ໃນສະໜາມບິນໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ໃນການໂຈມຕີມື້ທີ 4 ຂອງກຳລັງປະສົມເພື່ອຢຶດເອົາ
ເມືອງທ່າໂຮດີດາຄືນ ຈາກພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມນິກາຍຊີໄອທ໌.
ແຫລ່ງຂ່າວຂອງກອງທັບ ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຮອຍເຕີ້ຊາບວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເວລາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີມືປືນ ລະເບີດຝັງດິນຫລືດິນລະເບີດຢູ່ຕາມຕຶກອາ
ຄານ.”
ເມືອງໂຮດີດາ ແມ່ນເມືອງທ່າ ແລະທີ່ຕັ້ງທາງຍຸດທະສາດອັນສຳຄັນຍ້ອນເປັນຈຸດສົ່ງ
ການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເຢເມນ ຮວມທັງອາຫານນຳດ້ວຍ.
ເຢເມນເປັນປະເທດ ທີ່ເກືອບຕົກຢູ່ໃນສະພາບ ໄພອຶດຢາກ ໃນເວລານີ້.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າຕົນຕ້ອງ
ການໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ເຕືອນໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍທີ່ເປັນປໍລະປັກ
ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກລົງໂທດ ຖ້າຫາກຂັດຂວາງ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານມະນຸດສະທຳແກ່ປະຊາຊົນ.
ທ່ານນາງຊາຣາ ເລອາ ວິດສັນຈາກກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ເຕືອນວ່າ “ກຳລັງປະສົມ ແລະພວກກະບົດຮູຕີ ກຳລັງສູ້ລົບກັນທີ່ເມືອງໂຮດີດາ ຊຶ່າງຕ່າງ
ກໍມີປະຫວັດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ໃນການປະຕິບັດຕາມຫລັກການຂອງການເຮັດສົງຄາມ.”
ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການຊ່ອຍເຫລືອອົບພະຍົບ ຂອງນໍເວ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ
ແຊມເບກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດເພີ້ມທະວີຂຶ້ນແລະເຂດແນວໜ້າ ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າໄປເຖິງເມືອງໂຮດີດາຢູ່ນີ້ ດັ່ງນັ້ນການຂົ່ມຂູ່ຫຼືໄພອັນຕະລາຍທີ່ແທ້ຈິງ ຕໍ່ພົນ
ລະເຮືອນໃນເມືອງໂຮດີດາ ກໍເພີ້ມຂຶ້ນນຳດ້ວຍ.”
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ທີ່ທຳການສູ້ລົບໃນເຢເມນໃຫ້ສືບຕໍ່ເປີດທ່າເຮືອໂຮດີດາໄວ້ ໃນຂະນະ
ທີ່ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳພະຍາຍາມຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນໄປໃຫ້
ພົນລະເຮືອນປະມານ 600,000 ຄົນ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
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