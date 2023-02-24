ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ມະຕິທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ມີການສ້າງສັນຕິພາບຢ່າງສົມບູນ ເປັນທຳ ແລະຍືນຍົງ” ໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງກົດບັນສະຫະປະຊາຊາດ.
ມີ 141 ປະເທດລົງຄະແນນສຽງເຫັນພ້ອມ 7 ປະເທດຄັດຄ້ານ ແລະ 32 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງ ຊຶ່ງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຮ່າງຍັດຕິທີ່ນຳສະເໜີໂດຍຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຊອກສະແຫວງຫາສັນຕິພາບ. ນອກນັ້ນ ມະຕິດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຢ້ຳ ເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອໃຫ້ຣັດເຊຍ “ຖອນກຳລັງທະຫານຂອງຕົນທັງໝົດ ອອກໄປ ຈາກດິນແດນຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ນາໆຊາດຮັບຮູ້ ໃນທັນທີ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ ການເປັນປໍລະປັກ ກັນ.”
“ການລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ນີ້ ແມ່ນຫຼັກຖານອີກອັນນຶ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີພຽງແຕ່ປະເທດຕາເວັນຕົກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຢູເຄຣນ ການສະໜັບສະໜຸນແມ່ນມາຈາກວົງກວ້າງແລະມີແຕ່ຈະສືບຕໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະເພີ້ມທະວີຂຶ້ນນຳນັບມື້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດະມີໂຕຣ ຄູເລບາ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງ.
ກອງປະຊຸມນັດພິເສດ ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນໃນມື້ວັນພຸດ ດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຈົນຮອດວັນພະຫັດແລະສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍການລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍຂອງວັນຄົບຮອບໃນການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານຄູເລບາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ກຽມພ້ອມເພື່ອຊ່ວຍປະເທດຂອງທ່ານ.
“ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງສານ ດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ແຮງແລະຈະແຈ້ງວ່າ ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ຮວມທັງຫຼັກການຂອງຄວາມສະເໝີພາບໃນດ້ານອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດຄວນໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບຂັ້ນຕອນ ໃນການແກ້ໄຂດ້ວຍສັນຕິວິທີ.”