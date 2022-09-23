ບັນດາສະມາຊິກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະນາມຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ໂດຍຕ້ອງຕິການລະດົມພົນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວແລະການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະໃຊ້ອາວຸດນິວເຄລຍຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັດພິເສດ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມມັດຊາໃຫຍ່ປະຈຳປີສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍກ່າວວ່າ “ສະມາຊິກທຸກໆປະເທດຂອງສະພາ ຄວນສົ່ງຂ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍແບບບໍ່ໄຕ່ຕອງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງຢຸດຕິໃນທັນທີ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄົນໃໝ່ຂອງອັງກິດ ທ່ານເຈມສ໌ ຄລີເວີຣີ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນສົງຄາມຢຶດເອົາດິນແດນ. ນີ້ແມ່ນສົງຄາມຮຸກຮານ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໃນເວລານີ້ ຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງພວກໜຸ່ມນ້ອຍຊາວຣັດເຊຍ ທັງຊາຍແລະຍິງ ໄປເພີ້ມ ການສ້າງສັນຕິພາບເບິ່ງຄືວ່າເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍລົງ.”
ປະທານາທິບໍດີປູຕິນໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານຈະຮຽກທະຫານເຂົ້າປະຈຳການຕື່ມອີກຫຼາຍເຖິງ 300,000 ຄົນ ສຳລັບ “ການປະຕິບັດງານພິເສດ” ຂອງທ່ານ ໃນຢູເຄຣນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດະມີໂຕຣ ຄູເລບາ ກ່າວວ່າ “ໃນມື້ວານນີ້ ປູຕິນໄດ້ປະກາດລະດົມພົນ. ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດຢ່າງແທ້ຈິງຕໍ່ໂລກທັງມວນນັ້ນ ແມ່ນການປະລາໄຊຂອງທ່ານ. ລາວສາມາດເກນທະຫານ 300,000 ຫຼື 500,000 ຄົນ ແຕ່ລາວຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຊະນະສົງຄາມນີ້ເລີຍ. ເວລານີ້ ຊາວຢູເຄຣນທຸກໆຄົນ ແມ່ນຕິດອາວຸດພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ແລະຫຼັກການທີ່ໄດ້ຮັບການເທີດທູນໃນກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ.”
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການລົງປະຊາມະຕິຢູ່ໃນ 4 ເຂດທີ່ຖືກຢຶດຄອງຂອງຢູເຄຣນ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈະຮວມເອົາດິນແດນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເປັນຂອງຕົນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງໄອຣ໌ແລນ ທ່ານໄຊມອນ ຄໍວີນີ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງເຂດຊາຍແດນທີ່ນາໆຊາດຮັບຮູ້ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງ ແລະບໍ່ມີແຜນການລົງປະຊາມະຕິແບບຫຼອກລວງ ສາມາດປ່ຽນແປງພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນຈິງໄດ້. ມັນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນໄປໄດ້.”
ສ່ວນເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານອານໂຕນິໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນ “ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະເປັນທີ່ໜ້າວິຕົກ.
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