ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສໍາລັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນພຸດວານນີ້, ໄດ້ມີການໂອລົມກັນຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດມອງເຫັນການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະການປົກປ້ອງສິດທິຕ່າງໆຂອງແມ່ຍິງ.
ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບອັຟການິສຖານ ໄດ້ມີການກ່າວສະເໜີໃຫ້ການສະໜະໜັບສະໜຸນຕໍ່ບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກກົດຂີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ພາຍໃຕ້ການປົກ ຄອງຂອງລັດຖະບານຕາລິບານ. ແຕ່ບໍ່ມີການສະເໜີມາດຕະການໃໝ່ໃດໆເພື່ອ ກົດດັນກຸ່ມຕາລິບານ ໃຫ້ຍົກເລີກກົດເກນຫຼາຍກວ່າ 30 ຂໍ້ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບັນດາແມ່ຍິງ ຈາກຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມທົ່ວໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ພວກຕາລິບານເຂົ້າຢຶດອໍານາດໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານນາງຊູບາຍດາ ອັກບາ (Zubaida Akbar) ເຊິ່ງເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິງອັຟການິສຖານ Freedom Now ບອກກັບສະມາຊິກສະພາວ່າ “ການກ່າວປະນາມຈາກສາກົນນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ.”
ທ່ານນາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈົ່ງດໍາເນີນການຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນທັນທີ ລວມທັງບໍ່ໃຫ້ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆຈາກການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອອະນຸຍາດ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ເດີນທາງໄປປະຊຸມຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ ໃນຂະ ນະທີ່ບັນດາແມ່ຍິງ ຊໍ້າພັດຖືກກັກໃຫ້ຢູ່ແຕ່ເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼືມີຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງ ໃນເວລາອອກໄປນອກ.
ທ່ານນາງເຕືອນວ່າ “ຖ້າພວກທ່ານຫາກບໍ່ຄຸ້ມຄອງສິດທິຂອງບັນດາແມ່ຍິງຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ກໍບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃດໆ ໃນການດໍາເນີນງານ ຢູ່ບ່ອນອື່ນໆໄດ້.”