ຢູ່ທີ່ສະຫະປະຊາຊາດ ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳເອົາພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມໂຫດຮ້າຍຕ່າງໆ ໃນຢູເຄຣນ ມາລົງໂທດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ບັນຊີຂອງການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມໂດຍພວກທະຫານຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານນາງ ເພີ້ມສູງຂຶ້ນທຸກວັນ ແລະການຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກົດໝາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງ.
“ເມືອງມາຣີອູໂປລ ໄດ້ຖືກຖະຫລົ່ມກາຍເປັນຝຸ່ນ” ທ່ານນາງເອມີເນ ດີຊາປາໂຣວາ (Emine Dzhaparova) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ເປັນທາງການຂອງສະ ພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ. ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ “ພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນ ອາໄສຢູ່ໃນພາວະການປິດລ້ອມ ໂດຍປາດສະຈາກນ້ຳ ໄຟຟ້າ ການສື່ ສານ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ຂັ້ນພື້ນຖານຕ່າງໆ ທີ່ປະຊາຊົນທັງໝົດຕ້ອງການ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ຂຸມຝັງສົບໝູ່ໃໝ່ຫຼາຍແຫ່ງ ແລະສົບທີ່ໄດ້ຖືກຝັງ ໄດ້ພົບເຫັນຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ໃນແຕ່ລະວັນ ແລະພວກທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ພາກັນກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ລວມທັງການທໍລະມານ ການຂົ່ມ ຂືນ ແລະການຄາດຕະກຳ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ຣັດເຊຍ ຕ້ອງນຳມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບອາຊະຍາກຳຂອງຕົນໃນຖານະເປັນປະເທດ” ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ບຸກຄົນໃດໆຜູ້ທີ່ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕ້ອງຖືກດຳເນີນຄະດີ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງຊາປາໂຣວາໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ “ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການຂົ່ມຂືນແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ເຕະ ແຂ້ວຂອງລາວຫັກອອກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສັງຫານຊາຍ ຄົນທີ່ຂີ່ລົດຖີບ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີພວກຄົນທີ່ລຽນແຖວລໍຖ້າຂໍເຂົ້າຈີ່, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງໃສ່ຂະບວນລົດຂົນເຄື່ອງດ້ານມະ ນຸດສະທຳ, ໂຮງໝໍແມ່ແລະເດັກ ລົດສຸກເສີນ ລົດຍົນ ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ພວກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ມີນາມ ແລະໜ້າຕາ ແລະພວກເຂົາຈະຖືກນຳມາຮັບຜິດຊອບ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານນາງເອີຣີນາ ເວີເນດິກໂຕວາ (Iryna Venediktova) ໄດ້ກ່າວຈາກນະຄອນຫຼວງກີຢິບວ່າ ສຳນັກງານຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ເປີດ 8,000 ຄະດີ ເພືຶ່ອສືບສວນຂໍ້ກ່າວຫາຂອງການລະເມີດຕ່າງໆ ແລະບັນຊີສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ລັດຖະບານຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນໃນການດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນ ແລະບັນທຶກການລ່ວງລະເມີດທັງຫຼາຍ.
ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 40 ປະເທດ ໄດ້ນຳສະເໜີໃຫ້ສົ່ງສະຖານະການໃນຢູເຄຣນ ໄປໃຫ້ສານອາຍາສາກົນ ໃນນະຄອນເຮກ.
ຫົວໜ້າໄອຍະການທ່ານຄາຣີມ ຄານ (Karim Khan) ໄດ້ເດີນທາງໄປຢູເຄຣນ ສອງຄັ້ງແລ້ວ ແລະໄດ້ມີທີມງານສືບສວນສອບສວນຢູ່ພາກພື້ນດິນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາ ນັກຊ່ຽວຊານ ທະນາຍຄວາມ ແລະນັກວິຊາການດ້ານມະນຸດສາດ.