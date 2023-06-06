ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຫົວໜ້າປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ຖືກຖາມກ່ຽວກັບ ຄຳເວົ້່າ ທຽບໃສ່ ການກະທຳ

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄວາມປອດໄພຂອງເອເຊຍ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະ ເທດຈີນ ທ່ານລີ ຊັງຟູ ໄດ້ບັນລະຍາຍ “ການລິເລີ້ມຄວາມປອດໄພໃໝ່” ຂອງປັກກິ່ງ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າ ເຊັ່ນວ່າ “ການເປີດກວ້າງ” “ມີທຸກພັກຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ” “ໂປ່ງໃສ” “ສະເໝີພາບ” “ການປົກຄອງ ດ້ວຍໂຕບົດກົດໝາຍ” “ການສົນທະ ນາ” “ສັນຕິພາບ” ແລະ “ຊະນະກັບຊະນະ.”
ແຕ່ໃນເວລາຕອບໃນຄຳຖາມ ຫລັງຈາກການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພ Shangri-La ໃນສິງກະໂປ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານລີ ປະເຊີນໜ້າຄໍາຖາມ ຈາກບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ປາກົດສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອຖືຂົງເຂດວ່າ ບັນດາຄຳເວົ້າຂອງປັກກິ່ງ ບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງ ການປະຕິບັດ ຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການສົ່ງກຳລັງອອກໄປຢູ່ໃນເຂດນ່ານນໍ້າ ທີ່ຕົນອ້າງເອົາກຳມະສິດວ່າເປັນຂອງຕົນ.
ທ່ານລີ ບໍ່ຕອບບັນດາຄຳຖາມໂດຍກົງ ແຕ່ກ່າວວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຢູ່ນອກຂົງເຂດໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕືງເພີ້ມຂຶ້ນ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ “ບັນດາປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ” ໄດ້ເພີ້ມທະວີການແຂ່ງຂັນອາວຸດ ແລະແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຜູ້ອື່ນຢ່າງເຕັມໃຈ ທີ່ປາກົດວ່າໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຫະລັດ.
“ແນວຄິດສົງຄາມເຢັນ ບັດນີ້ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຢາງໃຫຍ່ຫຼວງ” ທີີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ ອ້າງເຖິງຄວາມເຄັ່ງຕືງຫລາຍທົດສະວັດ ລະຫວ່າງສະ ຫະລັດ ແລະບັດນີ້ຮ້ອງວ່າຣັດເຊຍ. “ການໃຫ້ຄວາມນັບຖືກັນ ຄວນພິສູດໃຫ້ເຫັນເໜືອໄປກວ່າການເຍາະເຍີິ້ຍ ແລະການຢາກເປັນເຈົ້າ.
ມື້ກ່ອນນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໂດຍຕ້ອງທີ່ຈີນປະຕິເສດ ຈະຈັດການສົນທະນາທາງທະຫານ ປ່ອຍໃຫ້ບັນດາມະຫາອຳນາດຕົກ ຢູ່