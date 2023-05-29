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ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກອຸບັດເຫດ ເຮືອຫລົ້ມ ຢູ່ທາງພາກເໜືອປະເທດອິຕາລີ

ຮູບພາບເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີໜ່ວຍດັບເພີງ ຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ ຫລັງຈາກເຮືອທ່ອງທ່ຽວຫລົ້ມ ຈາກພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ທະເລສາບແມັກກິອໍເຣ ທາງພາກເໜືອປະເທດອີຕາລີ ວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2023

ຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະນຶ່ງຄົນຫາຍສາບສູນ ຫລັງຈາກເຮືອທ່ອງ ທ່ຽວ ຍາວ 16 ແມັດຫລົ້ມ ແລະຈົມຢູ່ທະເລສາບມັຈ​ຈໍ​ເຣ (Maggiore) ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດອີຕາລີ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້.

ພວກດຳນໍ້າທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານໂດຍ​ມີເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີນຶ່ງລໍາຊ່ວຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊອກ ຫາຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນ.

ເຮືອບິນນຳ​ສົ່ງ​ຄົນ​ເຈັບລຳ​ນຶ່ງ, ລົດສຸກເສີນຫລາຍຄັນ ແລະພວກດັບເພີງພ້ອມທັງ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການກູ້ໄພ ແລະຊອກຄົ້ນຫາທີ່​ວ່ານີ້.

ໜ່ວຍບໍລິການດ້ານດັບເພີງ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ 20 ຄົນ ສາ​ມາດພາ​ກັນ ລອຍເຂົ້າມາຫາຕາຝັ່ງໄດ້ ຫລືບໍ່​ກໍໄດ້ຮັບການກູ້ຊີ​ວິດ​ໄວ້ ​ໂດຍເຮືອລຳ​ອື່ນ ແລະຫ້າຄົນ ໄດ້​ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບການປິິ່ນປົວ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມການ​ດຳ​ເນີນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພເປັນໄປ​ຢ່າງຊັກຊ້າເນື່ອງ​ຈາກ ຝົນຕົກໜັກ ແລະຄວາມມືດ, ອີງ​ຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.

ສື່ມວນຊົນອີຕາລີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຮືອລຳ​ນັ້ນບັນທຸກ 25 ຄົນ ຊຶ່ງຮວມທັງຜູ້ໂດຍ ສານ ແລະລູກເຮືອ. ພວກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ພາກັນສະຫລອງວັນເກີດ ໃນເວລາທີ່ ພາຍຸອັນຮ້າຍແຮງພັດ​ມາໃນທັນ​ທີທັນໃດ ຢູ່ທະເລສາບ ແລະລົມແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຮືອຫລົ້ມ. ພວກຜູ້ໂດຍສານໃນ​ທີ່​ສຸດກໍໄດ້ພາກັນຈົມ​ຢູ່​ໃນຢູ່ນໍ້າທີ່ໜາວ​ເຢັນຄື​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ຂອງທະເລສາບມັຈ​ຈໍ​ເຣ (Maggiore).

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