ຢ່າງໜ້ອຍ ສາມຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກອຸບັດເຫດ ເຮືອຫລົ້ມ ຢູ່ທາງພາກເໜືອປະເທດອິຕາລີ

ຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະນຶ່ງຄົນຫາຍສາບສູນ ຫລັງຈາກເຮືອທ່ອງ ທ່ຽວ ຍາວ 16 ແມັດຫລົ້ມ ແລະຈົມຢູ່ທະເລສາບມັຈຈໍເຣ (Maggiore) ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດອີຕາລີ ໃນຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້.
ພວກດຳນໍ້າທີ່ປະຕິບັດງານໂດຍມີເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີນຶ່ງລໍາຊ່ວຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊອກ ຫາຜູ້ທີ່ຫາຍສາບສູນ.
ເຮືອບິນນຳສົ່ງຄົນເຈັບລຳນຶ່ງ, ລົດສຸກເສີນຫລາຍຄັນ ແລະພວກດັບເພີງພ້ອມທັງ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການກູ້ໄພ ແລະຊອກຄົ້ນຫາທີ່ວ່ານີ້.
ໜ່ວຍບໍລິການດ້ານດັບເພີງ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ 20 ຄົນ ສາມາດພາກັນ ລອຍເຂົ້າມາຫາຕາຝັ່ງໄດ້ ຫລືບໍ່ກໍໄດ້ຮັບການກູ້ຊີວິດໄວ້ ໂດຍເຮືອລຳອື່ນ ແລະຫ້າຄົນ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບການປິິ່ນປົວ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພເປັນໄປຢ່າງຊັກຊ້າເນື່ອງຈາກ ຝົນຕົກໜັກ ແລະຄວາມມືດ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.
ສື່ມວນຊົນອີຕາລີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຮືອລຳນັ້ນບັນທຸກ 25 ຄົນ ຊຶ່ງຮວມທັງຜູ້ໂດຍ ສານ ແລະລູກເຮືອ. ພວກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ພາກັນສະຫລອງວັນເກີດ ໃນເວລາທີ່ ພາຍຸອັນຮ້າຍແຮງພັດມາໃນທັນທີທັນໃດ ຢູ່ທະເລສາບ ແລະລົມແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ເຮືອຫລົ້ມ. ພວກຜູ້ໂດຍສານໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ພາກັນຈົມຢູ່ໃນຢູ່ນໍ້າທີ່ໜາວເຢັນຄືນ້ຳກ້ອນຂອງທະເລສາບມັຈຈໍເຣ (Maggiore).