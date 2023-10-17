ຢ່າງໜ້ອຍນັກຂ່າວຫລາຍສິບຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນອາທິດທຳອິດ ຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະ ຮາມາສ

ໃນອາດທິດທຳອິດຂອງສົງຄາມອິສຣາແອລ ແລະ ຮາມາສ ສື່ມວນຊົນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຂັດແຍ້ງນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໝາຍໃນລະຫວ່າງການສູ້ລົບກັນໂດຍຢ່າງໜ້ອຍມີນັກຂ່າວຫລາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລືຖືກຮາວີ.
ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດມີນັກຂ່າວຖ່າຍວີດີໂອ ຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ທ່ານອາຊຊາມ ອັບດາລລາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລາຍງານສົດ ໃກ້ກັບຊາຍແດນໃນພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ.
ນັກຂ່າວອີກຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນການໂຈມຕີດຽວກັນນັ້ນ ຮວມທັງສອງຄົນຈາກແຕ່ລະ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ແລະອາລຈາຊີຣາ ແລະອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ຫລື AFP.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກສະຖານະການສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊັ່ນຄວາມຫາຍຍະນະ.”
ຫລາຍກວ່າ 4,000 ຄົນ ທີ່ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເສຍຊີວິດ ນັບແຕ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄດ້ເລີ້ມໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ຕໍ່ອິສຣາແອລ. ສິບສອງຄົນໃນຈ/
ຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ຮວມທັງ ທ່ານອັບດູລລາ ເປັນພວກນັກຂ່າວທີ່ລາຍງານການໂຈມຕີ ແລະການບຸກໂຈມຕີ ອີງຕາມຄະນະກຳມະການ ເພື່ອປ້ອງກັນນັກຂ່າວ ຫລື CPJ.
ໃນກໍລະນີທັງຫຼາຍນັ້ນ CPJ ໄດ້ບັນທຶກເທົ່າທີ່ຜ່ານມາ ມີນັກຂ່າວ 10 ຄົນ ແມ່ນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ນຶ່ງຄົນແມ່ນອິສຣາແອລ ແລະນຶ່ງຄົນແມ່ນເລບານອນ. ອົງການຈັດຕັ້ງກ່າວວ່າ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນິວຢອກ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍນັກຂ່າວອີກສອງຄົນ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ.