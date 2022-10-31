ເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 132 ຄົນເສຍຊີວິດ ລຸນຫຼັງທີ່ຂົວແຂວນ ຂ້າມແມ່ນ້ຳມັກຈູ (Macchu) ໃນລັດກຸດຈະຣາດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ ຊຶ່ງມີອາຍຸນຶ່ງສັດຕະວັດກວ່າໆ ແລະຫາກໍໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ພັງລົງ.
ມີຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຂົວຊຶ່ງມີອາຍຸເກືອບ 150 ປີ ໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນເມື່ອ 5 ມື້ກ່ອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບ “ການສ້ອມແປງໂດຍບໍລິສັດເອກກະຊົນມາໄດ້ 7 ເດືອນ.” ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ແນວໃດກໍຕາມຂົວເມືອງມໍບີ (Morbi) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບໃບປະກາດໃນດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນເທື່ອ.
ມີຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນໄດ້ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເທິງຂົວ ໃນລະຫວ່າງພິທີເປີດ ເພື່ອສະຫຼອງບຸນດີວາລີ ຂອງສາສະໜາຮິນດູ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ມີການສົ່ງພວກພະນັກງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ແລະທີມງານທະຫານໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະປະຕິບັດງານກູ້ໄພ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມວາງແຜນທີ່ຢຸດການສະໜອງນ້ຳ ຈາກເຂື່ອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະໃຊ້ປ້ຳ ດູດນ້ຳອອກຈາກແມ່ນ້ຳດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງລັດ ໃນການປະຕິບັດກູ້ໄພ ແລະຊອກຄົ້ນຫາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ຊຶ່ງພວມຢູ່ທີ່ລັດກຸດຈະຣາດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດເຫດຮ້າຍ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີ “ຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈເປັນທີ່ສຸດຈາກໂສກນາດຕະກຳ” ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນລັດບ້ານເກີດາຂອງທ່ານ ແລະທຳນຽບຂອງທ່ານກໍໄດ້ປະກາດ ການໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ.