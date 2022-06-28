ພົບຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 46 ຄົນ ຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ ໃນລັດເທັກຊັສ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນລັດເທັກຊັສ ທາງທິດໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ພົບພວກລັກລອບເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍທີ່ເສຍຊີວິດຈໍານວນ 46 ຄົນຢູ່ໃນລົດບັນທຸກແກ່ຂອງຄັນນຶ່ງໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້.
ຫົວໜ້າໜ່ວຍດັບໄຟ ຂອງເມືອງແຊນ ແອນໂຕນິໂອ (San Antonio) ທ່ານ ຊາລສ ຮູດ (Charles Hood) ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວວ່າ 16 ຄົນ ແມ່ນຖືກນໍາໂຕສົ່ງໄປໂຮງໝໍເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຍ້ອນອາການບາດເຈັບຈາກຄວາມຮ້ອນສູງ ລວມມີເດັກນ້ອຍອີກ 4 ຄົນ.
ລົດບັນທຸກດັ່ງກ່າວ ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆກັບລາງລົດໄຟໃນບໍລິເວນທີ່ສອກ ຫຼີກຫ່າງໄກ ຂອງຂົງເຂດຊານເມືອງດ້ານໃຕ້ຂອງແຊນ ແອນໂຕນິໂອ. ອຸນຫະ ພູມຢູ່ໃນເມືອງແຫ່ງນີ້ສູງເຖິງ 39 ອົງສາເຊລຊຽສ ຫຼືປະມານ 103 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ບວກກັບອາກາດທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງເມືອງແຊນ ແອນໂຕນີໂອ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງເວົ້າບໍ່ທັນໄດ້ເທື່ອວ່າ ຜູ້ຄົນທີ່ພົບຢູ່ໃນລົດບັນທຸກນັ້ນມາຈາກໃສ. ຂະນະນີ້ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງ ເຂົ້າມາດໍາເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວແລ້ວ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເມັກຊິໂກ ທ່ານມາເຊີໂລ ເອບຣາດ (Marcelo Ebrard) ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນທີ່ໄດ້ໄປໃນບໍລິເວນທີ່ເກີດເຫດ, ມີປະຊາຊົນຊາວກົວເຕມາລາສອງຄົນ
ທີ່ຖືກນໍາໂຕສົ່ງໄປຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ.
ທ່ານ ເອບຣາດ ກ່າວວ່າ ລົດບັນທຸກຄັນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມີປ້າຍທະບຽນລົດຂອງສະຫະລັດ, ແລະເຫດຮ້າຍທີ່ວ່ານັ້ນ ເບິ່ງລັກສະນະຄືວ່າເປັນການດໍາເນີນງານຂອງພວກຄ້າມະນຸດ.