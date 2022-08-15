ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນຈັນ, 15 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ມີ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 41 ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນ​ໄຟ​ໄໝ້ ທີ່​ວັດ​ຄັອບ​ຕິກ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໄຄ​ໂຣ

ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ທີ່​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້ ຮວມ​ທັງ​ໂຕະ​ແລະ​ຕັ່ງ​ໄມ້ ແລະ​ຮູບ​ພາບ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ ດັ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ນັ້ນ ຢູ່​ຂ້າງ​ໃນ​ຂອງວັດ Abu Sefein ຂອງ​ສາ​ສະ​ນາ​ຄ​ຣິ​ສ ນິ​ກາຍ Coptic ​ທີ່​ຄຸ້ມ Imbaba ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໄຄ​ໂຣ ປະ​ເທດ​ອີ​ຈິບ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ສິ​ງ​ຫາ 2022.

ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ກ່າວ​ວ່າ ມີ 41 ຄົນ​ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ເວ​ລາ​ໄຟ​ລຸກ​ໄໝ້ ​ທີ່​ວັດ​ຂອງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ ນິ​ກາຍ​ຄັອບ​ຕິກ ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງຂອງ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໄຄ​ໂຣ ​ຊຶ່ງ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ ​ທີ່​ຄຸ້ມ​ອິມ​ບາ​ບາ (Imbaba.) ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ເລີ້ມ​ລຸກ​ໄໝ້ຫຼັງ​ຈາກ​ໄຟ​ຟ້າ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ປັດ​ອາ​ກາດ ​ລັດ​ວົງ​ຈອນ.

ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮ້ອງ​ສຽງ​ດັງ ເວ​ລາ​ໄຟ​ໄໝ້​ລາມ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ຊັ້ນ​ເທິງ ​ຂອງວັດ​ມໍ​ລະ​ນະ​ສັກ​ຂີ ​ອາ​ບູ​ເຊ​ຟີນ (Marty Abu Sefein.) ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ເວົ້າ​ວ່າ ໜ່ວຍດັບໄຟ ໃຊ້​ເວ​ລາ 3 ຊົ່ວ​ໂມງ​ກ່ອນຈະ​ໄປ​ຮອດ​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ.

ສື່ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄຟ​ເລີ້ມລຸກໄໝ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄຟ​ຟ້າຢູ່​ທີ່​ວັດໄດ້​ເກີດ​ບັນ​ຫາ ຍ້ອນ​ເຄື່ອງ​ປັ່ນ​ໄຟ​ໄດ້​ເປີດ​ໄຟ​ແລະ​ລະ​ບົບ​ເຮັດ​ຄວາມ​ເຢັນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ຟ້າ​ລັດ​ວົງ​ຈອນ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ມາດ​ບູ​ລີ ພ້ອມ​ກັບ​ນາຍ​ພົນ​ອາ​ເມັດ ຣາ​ເຊດ ເຈົ້າ​ແຂວງ ແຂວ​ງ​ກີ​ຊາ (Giza) ບ່ອນ​ທີ່​ວັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕັ້ງ​ຢູ່ນັ້ນ ໄດ້​ໄປ​ຍັງ​ບ່ອນ​ເກີດ​ເຫດ. ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະ​ຫຼົດ​ໃຈ​ຂອງລັດ​ຖ​ະ​ບານ ພ້ອມ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ​ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ມາດ​ບູ​ລີ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແລະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ໄປ​ກວດ​ເບິ່ງ​ສະ​ຖານ​ທີ່ ທີ່​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ແລະ​ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ 100,000 ປອນ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 20,000 ປອນ ສຳ​ລັບ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ ແລະ​ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ ຍັງ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ແກ່​ຜູ້ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍ.

​ເງິນ 100,000 ປອນ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ແມ່ນ​ປະ​ມານ 5,214 ໂດ​ລາ ແລະ 20,000 ປອນ​ແມ່ນ​ປະ​ມານ 1,000 ໂດ​ລາ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ ຈະ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິ​ກ​ແລະ​ວິ​ສາ​ວະ​ກຳ ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ເບິ່ງ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້​ໃນ​ເທື່ອນີ້.

ທ່ານ​ຊາ​ອີດ ຊາ​ເດັກ ນັກສັງ​ຄົມວິ​ທະ​ຍາດດ້ານ​ການ​ເມືອງ ກ່າວ​ວ່າ ວັດ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸ້ມ​ທີ່​ແອ​ອັດ ​ມີ​ແຕ່​ທາງ​ນ້ອຍໆ​ແລະ​ຮ່ອມ​ຕ່າງໆ. ເຂດ​ທີ່​ວ່ານີ້ ແມ່ນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ລະ​ຫວ່າງ​ກຳ​ລັງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ແລະ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ໃນ​ຊຸມ​ປີ 1990.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG