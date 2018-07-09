ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຢີ່ປຸ່ນ ຫຼັງຈາກຝົນຕົກໜັກ ແລະດິນເຈື່ອນ

ບັດນີ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກໄພດິນ
ເຈື່ອນ ທີ່ເປັນສາເຫດຈາກຝົນຕົກໜັກເປັນເວລາສາມມື້ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຫຼາຍກວ່າ 65 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພດຳເນີນການຊອກຄົ້ນຫາຢ່າງ
ບໍ່ຢຸດເຊົາ ພວກທີ່ລອດຊີວິດ ແລະບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຜ່ານບ່ອນຫັກພັງ ແລະຊິ້ນສ່ວນ
ທີ່ເປັນຜົນກະທົບ ຢູ່ໃນບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ທົ່ວພາກຕາເວັນຕົກ ແລະພາກກາງຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການທີ່ບໍ່ຂ່ອຍມີ“ເຕືອນສຸກເສີນ” ຫຼັງຈາກ
ຝົນຕົກໜັກ “ເປັນປະຫວັດການ” ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດທີ່ນຳພາ ເຮັດໃຫ້ແມ່ນໍ້າສູງຂຶ້ນ ແລະ
ເກີດດິນເຈື່ອນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິລໂຊະ ອາເບະ ກ່າວວ່າ ທະຫານ 73,000 ຄົນ ແລະບັນດາພວກກູ້ໄພ ກຳລັງພາກັນຢູ່ໃນພາກສ່ວນ ພະຍາຍາມກູ້ໄພ. ຄວາມພິນາດໄດ້ບັງ
ຄັບໃຫ້ ທ່ານລົບລ້າງແຜນເດີນທາງໄປປະເທດແບລຈ້ຽມ ຝຣັ່ງ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລ
ອີຈິບ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ 26.3 ກວ່າຊັງຕີແມັດ ຂອງນໍ້າຝົນໄດ້ຕົກລົງມາພາຍໃນສາມ
ຊົ່ວໂມງໃນເຂດໂກຈີ ທີ່ຫຼາຍສຸດ ນັບແຕ່ບັນທຶກໄດ້ເລີ້ມເກັບກຳມາ ໃນປີ 1976.
ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ອີກ 3 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ໄດ້ຖືກເຕືອນໄພ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ຖືກບອກວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດ
ຈະໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍເຊັ່ນກັນ.
ຮູບພາບທາງໂທລະພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຂົວໄມ້ ຖືກນໍ້າຜັດໄປໂດຍແມ່ນໍ້າສູງຂຶ້ນ ໃນ
ນະຄອນຮີໂຣຊິມາ ແລະພວກເຄາະຮ້າຍກຳລັງຖືກຍົກຍ້າຍໂດຍເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ
ຈາກເຮືອນຊານຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດນໍ້າຖ້ວມ.
ພວກຊາວບ້ານພາກັນຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພຈາກດິນເຈື່ອນ ອຸດສາຫະກຳໃຫຍ່ໆເຊັ່ນວ່າ Mitsubishi ແລະ Mazda ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຢຸດການປະຕິບັດງານຢູ່ໃນບາງບ່ອນ ໃນ
ຂະນະທີ່ນໍ້າຖ້ວມຂັດຂວາງການສົ່ງອຸບປະກອນ ແລະສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພແກ່ພວກພະນັກງານ.
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