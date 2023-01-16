ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໃສ່ຕຶກອາພາດເມັ້ນໃນເມືອງ ນິບໂປຣ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 35 ຄົນ, ດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພຍັງຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດໃນຊາກຫັກພັງ.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ນິບໂປຣເປຕຣອບສ໌ ທ່ານ ວາເລັນຕິນ ເຣສນິເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ 75 ຄົນບາດເຈັບ ແລະ ຊະຕາກຳຂອງອີກ 35 ຄົນແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ.
ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍສິ່ງທີ່ກອງບັນຊາການທະຫານອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນລູກສອນໄຟ Kh-22 ທີ່ຍິງມາຈາກພາກພື້ນ ເຄີສ໌ ຂອງ ຣັດເຊຍ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຕົກ 21 ລູກ ຈາກ 33 ລູກ ທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຍິງໃນວັນນັ້ນ, ແຕ່ ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ມີລະບົບທີ່ສາມາດສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟ Kh-22.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທົ່ວ ຢູເຄຣນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການໂຈມຕີໃສ່ຕຶກທີ່ພັກອາໄສໃນເມືອງ ນິບໂປຣ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຂອບໃຈສຳລັບຄຳເວົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກທົ່ວໂລກຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າຕື່ມວ່າມັນ “ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ປະຊາຊົນປົກກະຕິສາມັກຄີກັນໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ທ່ານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ຣັດເຊຍ “ຜູ້ທີ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເວົ້າຈັກສອງສາມຄຳເພື່ອກ່າວປະນາມ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກທີ່ຊົ່ວຮ້າຍແມ່ນອ່ອນໄຫວຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຂີ້ຂາດຕາຂາວ. ພວກທີ່ຊົ່ວຮ້າຍມັກຈະຈື່ຜູ້ທີ່ຢ້ານມັນ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳການຕໍ່ລອງກັບມັນ. ແລະ ເວລາມັນໄລ່ຕາມເຈົ້າ, ມັນຈະບໍ່ມີຄົນຜູ້ໃດເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າ.”
ປະເທດ ເບລາຣຸສ, ເຊິ່ງແມ່ນເພື່ອນບ້ານທາງພາກເໜືອຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ໄດ້ເລີ່ມການຮ່ວມຊ້ອມລົບກັບ ຣັດເຊຍ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.