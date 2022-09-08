ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 32 ຄົນ ຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມ

ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານລາຍງານວ່າ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດການໄຟ ໄໝ້ຮ້ານຄາຣາໂອເກະ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 32 ຄົນແລ້ວ, ແລະບາງພາກສ່ວນຂອງຕຶກອາຄານກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເປັນເວ ລາຫຼາຍກວ່ານຶ່ງມື້ຜ່ານມາ.
ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານເປີດເຜີຍວ່າ ເຫດການໄຟໄໝ້ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນງານ ແລະລູກຄ້າຕິດຄ້າງຢູ່ໃນອາຄານຫຼາຍຊັ້ນ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງສັງສັນກັນ ຢູ່ເມືອງຖວນອັນ ໃນແຂວງບິນດວງ. ເຫດການໄຟໄໝ້ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງໄວວາ ແຕ່ໄດ້ມີການຄ່ອຍໆເຜົາໄໝ້ຄືນອີກໃນມື້ຕໍ່ມາ.
ອົງການຂ່າວຂອງຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 32 ຄົນຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ທີ່ຮຸນແຮງ ໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້, ເຊິ່ງມີຢ່າງໜ້ອຍຄາຣາໂອເກະຫ້ອງນຶ່ງ ແລະຫ້ອງເກັບເຄື່ອງຫ້ອງນຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບສູງ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ມີບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອາການຫາຍໃຈບໍ່ອອກ, ແລະບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈາກອາການແຂນຂາຫັກ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພະ ຍາຍາມຫລົບໜີ ຈາກເຫດການໄຟໄໝ້ ໂດຍໂດດລົງມາຈາກຊັ້ນສູງ. ບັນດານັກດັບເພີງພາກັນໃຊ້ຂັ້ນໄດຈາກລົດດັບເພີງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຫາວິທີຊ່ວຍຊີວິດຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນເຫດການ.
ປະທານປະເທດ ຫງຽນ ຊວນ ພຸກ (Nguyen Xuan Phuc) ສະແດງຄວາມເສົ້າເສຍໃຈຕໍ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ແລະໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ ບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ພ້ອມທັງໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຫາສາ ເຫດຂອງໄຟໄໝ້ທີ່ຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ. ການຄົ້ນພົບໃນເບື້ອງຕົ້ນແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສາ ເຫດຂອງໄຟໄໝ້ ເກີດຈາກໄຟຟ້າຊັອດ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຊັ້ນທີສອງ ຫຼືຊັ້ນທີສາມ ຂອງຕຶກອາຄານດັ່ງກ່າວ.