ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ແບ່ງແຍກດິນແດນ ຢູ່ໃນເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 68 ຄົນເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກເກີດລະເບີດຂະໜາດແຮງໄດ້ສັ່ນສະເທືອນຢູ່ສາງນໍ້າມັນ ໃນຂະນະທີ່ຫລາຍພັນຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີຈາກຂົງເຂດ ແລະມຸ້ງໜ້າສູ່ອາເມເນຍ.
ລະເບີດແຕກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນຈັນໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ສະເຕີປານາເກີດ ໂດຍອາເມເນຍ ແລະຄານເຄັນດີ ໂດຍອາເຈີບາຍຈານ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 290 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍ.
ຫ້ອງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວ່າ ລັດຖະບານອາເມເນຍລາຍງານວ່າ 19,000 ຄົນ ໄດ້ຫລົບໜີໄປອາເມເນຍ ຈາກເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ນັບແຕ່ ວັນທີ 23 ເດືອນກັນຍາ ເປັນຕົ້ນມາ ຫລັງຈາກອາເຈີບາຍຈານ ໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດງານ ເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາຂົງເຂດ.
“ການຂັດແຍ້ງ ມາເປັນເວລາຫລາຍທົດສະວັດ ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນອີກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ” ທີ່ທ່ານຟິລິບໂປ ແກຣນດີ ຈາກຫ້ອງການຂ້າຫລວງໃຫຍ່ອົພພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການອົງການ UNHCR. “ທີມຂອງພວກເຮົາຢູ່ພາກພື້ນດິນ ພະຍາມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທັນ ທີ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ພົນລະເຮືອນຖືກປ້ອງກັນ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງພວກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງ ການ.”
ສະຫະລັດຍັງຈະສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອໄປຍັງເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ໃນຂະນະທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢູ່ໃນຖະແຫລງການເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
“ສະຫະລັດກຳລັງປະກາດການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳເພີ້ມເຕີມ ເພື່ອແກ້ໄຂການປິ່ນປົວສຸຂະພາບ ແລະຄວາມຕ້ອງການສຸກເສີນອື່ນໆ ຊ່ວຍບັນດາປະ ຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນ ບໍລິການທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະເຄື່ອງໃຊທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນວ່າ ເຄື່ອງທຳຄວາມສະອາດຮ່າງກາຍ ຜ້າຫົ່ມ ແລະເຄື່ອງນຸ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກທີ່ຖືກກະທົບໂດຍຄວາມຮຸນແຮງໃນເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ” ທ່ານນາງເອດຣຽນ ວັດສັນ ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະ ແຫລງການທຳນຽບຂາວ.
ຂົງເຂດນາກໍໂນ-ກາຣາບາກ ທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນອາເຈີບາຍຈານ ແຕ່ວ່າໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຊົນເຜົ່າອາເມເນຍ ນັັບແຕ່ປີ 1994 ຈົນເທົ່າບາງສ່ວນ
ຂອງເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຢຶດເອົາຄືນໂດຍອາເຈີບາຍຈານ ລະຫວ່າງສົງຄາມໃນປີ 2020.
ອາເຈີບາຍຈານໄດ້ປະກາດໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊົນເຜົ່າອາເມເນຍຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະມີການແກ້ແຄ້ນ ທີ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ຫລາຍຄົນເຂົ້າແຖວລໍຖ້າລົດຢ່າງຍືດຍາວ ເພື່ອເດີນທາງໄປຫາອາເມເນຍ.