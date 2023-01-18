ເຮລິຄັອບເຕີລຳນຶ່ງ ໄດ້ຕົກຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄົນເສຍຊີວິດ ລວມທັງລັດຖະມົນຕີພາຍໃນ ທ່ານ ເດນີສ ໂມນາສເຕຍສກີ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງຫຼາຍຄົນ.
ທ່ານ ອີຮໍ ຄລີເມັນໂກ, ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນ, ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວວ່າເປັນພໍ່ຂອງລູກສອງຄົນກໍລວມຢູ່ໃນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ໂບຣວາຣີ, ເຂດຊານເມືອງທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເຮລິຄັອບເຕີບໍລິການສຸກເສີນໄດ້ຕົກຢູ່ໃກ້ໂຮງຮຽນອະນຸບານແຫ່ງນຶ່ງ.
ມັນບໍ່ທັນຈະແຈ້ງໃນທັນທີວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຮລິຄັອບເຕີລຳດັ່ງກ່າວຕົກ.
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ, ໂດຍເອີ້ນທ່ານ ໂມນາສເຕຍສກີ ວ່າ “ເປັນເພື່ອນທີ່ດີຫຼາຍຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.”
ທ່ານ ມິແຊລ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮ່ວມກັບຢູເຄຣນ ໃນການສະແດງຄວາມເສຍໃຈ ລຸນຫຼັງອຸບັດຕິເຫດເຮລິຄັອບເຕີປະສົບໄພຫະຍະນະໃນເມືອງ ໂບຣວາຣີ.”
ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດອື່ນໆຂອງ ຢູເຄຣນ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ຢູເຄຣນ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມໃນການໃຊ້ລະບົບຕ່າງໆນັ້ນ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກປະກາດໃນວັນສຸກນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງກຸ່ມຕິດຕໍ່ການປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ຢູ່ຖານທັບອາກາດ ແຣມສໄຕນ໌ ໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ຈະນຳໜ້າການເຈລະຈາຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຈະຖືກເຂົ້າຮ່ວມໂດຍລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຫຼາຍສິບຄົນ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ NATO ທ່ານ ເຈັນສ໌ ສໂຕລເທັນເບີກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂອເລັກຊີ ເຣັສນິກອຟ.
ໃນວັນພະຫັດ, ທ່ານ ອອສຕິນ ຈະຢຸດແວ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ເບີລິນ ເພື່ອພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຄົນໃໝ່ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ບໍຣິສ ປິສໂຕຣຽສ ໃນຂະນະທີ່ ເຢຍຣະມັນ ຈະພິຈາລະນາການອະນຸມັດລັດຖັງຕໍ່ສູ້ຊື່ວ່າ ເລປາດ ສອງຄັນ ສຳລັບກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດກັບປະທານາທິບໍດີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານ ແຟຣັ້ງ ວອລເທີ ສໄຕນມາຍເອີ ກ່ອນກການປະຊຸມ ແຣມສໄຕນ໌. ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງລົດຖັງຂອງ ເຢຍຣະມັນ ໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.