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ໂລກ

14 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການປະທະກັນ ໃນ ສາທາລະນະລັດ ຄອງໂກ

ຕຳຫລວດ​ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດຄອງໂກ ​ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍສິບ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ
ລະຫວ່າ​ງການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ​ຕຳຫຼວດ ​ແລະ​ສະມາຊິກກຸ່ມສາສະໜາ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ
Bundu dia Mayala ໃນ​ນະຄອນຫລວງ Kinshasa.

​ໂຄສົກ​ຕຳຫລວດ ພັນ​ເອກ Pierrot Mwanamputu ກ່າວ​ວ່າ ​ສະມາຊິ​ກກຸ່ມ ສາສະ
ໜາສີ່​ຄົນ ​ແລະບຸກຄົນ​ອື່ນໆອີກ​ແປດ​ຄົນ ​ໄດ້ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ຖືກລູກ​ຫລົງ.

ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະທ​ະກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫລັງ​ຈາກ​ສະມາຊິກກຸ່ມ
Bundu dia Mayala ​ໂຈມ​ຕີຄຸກ​ໃຫຍ່ ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ Kinshasa. ກຸ່ມ​ດັ່ງ ກ່າວ​ໄດ້
ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຄຸກ​ບ່ອນ​ດຽວ​ກັນນີ້ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາຜ່ານ​ມາ​ເພື່ອ​ປ່ອຍ​ຜູ້ນຳ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ແລະ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ​ຫລາຍຄົນ.

ພ​ວກ​ເຫັນ​ເຫດການ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເທື່ອ​ນີ້​ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ບໍ່​ສາມາດຜ່ານປະຕູ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຄຸກ​ເຂົ້າ​
ໄປ​ໄດ້ເລີຍ.

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໄດ້​ຍິນສຽງ​ປືນ​ດັງຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຄຸ້ມ​ຂອງ​ນະຄອນ Kinshasa ​ໃນ​
ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນຈັນ​ວານ​ນີ້.

ມີອີກ​ສອງຄົນ​ໄດ້​ເສ​ຍຊີວິດ​ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຄວາ​ມຮຸນ​ແຮງ​ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ເມື​ອງ Maladi ທາງ
​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງຄອງ​ໂກ.

​ໃນອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສືບສວນດ້ານ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ອອກລາຍ
​ງານສະ​ບັບນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບການ​ສັງຫານ​ຫລາຍ​ກວ່າ 250 ຄົນ ຮວມທັງ​ເດັກ ນ້ອຍ 62 ຄົນ
​ໃນ​ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແຮງ​ ຢູ່ທີ່​ພາກ​ກາງຂອງ​ຄອງ​ໂກ ​ໃນໄລຍະສາມ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້. ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ Zeid Ra’ad al-Hussein ກ່າວ​ວ່າ |
ຄວາມຮຸນ​ແຮງນີ້ ​ອາດຈະ​ນຳໄປ​ສູ່ “ການກວດ​ລ້າງ​ຊົນ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ກວ້າງ
​ຂວາງຕື່ມ​ຂຶ້ນ.”

​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ Nikki Haley
ກ່າວໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ບັນດາ​ຜູ້​ສືບ​ສວນ​ສະຫະ​ປະຊສາ​ຊາດ ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່່າ “ກຳ
ລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ຄອງ​ໂກໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນແລະ​ບາງ​ຄັ້ງ​ ແມ່ນເປັນ​ຜູ້​ນຳ
ພາ​ການ​ໂຈມ​ຕີນຳດ້ວຍ” ຢູ່​ທີ່​ແຂວງ Kasai ທາງພາກ​ກາງ ຂອງຄອງ​ໂກ.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ວ່າ “ລາຍ​ງານ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​
ເສົ້າ​ໃຈ ໄດ້​ບັນທຶກໃນ​ສິ່ງທີ່ພວກ​ເຮົາ​ ​ຮູ້​ມາ​ກ່ອນ​ແລ້ວ ນັ້ນກໍ​ຄື ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ ​ແມ່ຍິງ ​ແລະ​ເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄຮ້​ດຽງສາ ​ໄດ້ຖືກ​ສັງຫານ​ຢ່າງ​ທາ​ລຸນ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ Kasai ​ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ
​ໜ້າ​ທີ່​ຄອງ​ໂກ ​ບໍ່ໄດ້ພາກັນ​ເຮັດ​ຫຍັງໝົດ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ຢັ້ງ​ເຫດ ການ​ດັ່ງກ່າວ.”

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