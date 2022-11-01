ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ອິນເດຍ ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບກຸມ 9 ຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເຫດການຂົວແຂວນຂາດ, ໃນລັດ ກູຈະຣາດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 134 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ອີງຕາມຕຳຫຼວດນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບລວມມີພະນັກງານການຈັດການຢູ່ບໍລິສັດທີ່ກຳກັບນຳຂົວດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ທຳການສ້ອມແປງປັບປຸງ. ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າອາດເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີຄົນຖືກຈັບຕື່ມອີກ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດຄະດີຕໍ່ຜູ້ກຳກັບນຳຂົວດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມ ໂອເຣວາ, ສຳລັບຄວາມສົງໄສການຂ້າຄົນດ້ວຍຄວາມປະໝາດ.
ສື່ມວນຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຂົວເກົ່າເກືອບ 150 ປີຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳ ມັກຈູ ໄດ້ເປີດໃຊ້ຄືນເມື່ອ 5 ວັນທີ່ຜ່ານມາຫຼັງຈາກໄດ້ທຳການສ້ອມແປງ 7 ເດືອນໂດຍບໍລິສັດເອກະຊົນ. ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າຂົວເມືອງ ມໍບີ ທີ່ວ່ານັ້ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມບໍ່ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄວາມເໝາະສົມ ຫຼື ຄວາມປອດໄພຈາກລັດຖະບານໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າໂຮງໝໍລຸນລັງຂົວໄດ້ຂາດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຕົກລົງໄປໃນນ້ຳ, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ້ານວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ແລະ ພັນລະຍາ, ທ່ານນາງ ຈິລ, “ໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ສູນເສຍຄົນຮັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນລະຫວ່າງເຫດການຂົວຂາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ເຂົາຮ່ວມກັບປະຊາຊົນຂອງລັດ ກູຈະຣາດ ໃນການໄວ້ອາໄລຕໍ່ການສູນເສຍຊີວິດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ມື້ນີ້, ຫົວໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ກັບ ອິນເດຍ.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ອັດກັນຢູ່ເທິງຂົວໃນລະຫວ່າງການສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນ ດີວາລີ ຂອງສາສະໜາ ຮິນດູ.
ພາບກ້ອງວົງຈອນປິດຈາກຈຸດເກີດເຫດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຊາຍໄວໜຸ່ມກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຂົວແຂວນດັ່ງກ່າວໄກວຈາກຊ້າຍຫາຂວາ ກ່ອນທີ່ສາຍເຄເບິລຈະຂາດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ພະນັກງານສຸກເສີນ ແລະ ກຸ່ມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດການກູ້ໄພ.