ມີຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນໄດ້ຈົມນ້ຳຕາຍຫຼັງຈາກເຮືອທີ່ຂົນພວກອົບພະຍົບຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາຫຼາຍເກີນກຳນົດໄດ້ປິ້ນຂວ້ຳແລະຫຼົ້ມຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງບັງກລາແດັສໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີພວກອົບພະຍົບ 120 ກວ່າຄົນຢູ່ເທິງເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ເວລາເຮືອ ທີ່ພວມຂົນເຂົາເຈົ້າຂ້າມອ່າວເບັງກາລໄປປະເທດມາເລເຊຍໄດ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຫຼົ້ມ. ມີຜູ້ໂດຍສານຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນຖືກຊ່ອຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ ແລະການຊອກຄົ້ນຫາ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ກໍເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບໄດ້ຖືກຫຼອກໂດຍພວກຄ້າມະນຸດ.
ມີຊາວໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຄົນໄດ້ພາກັນອາໄສຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົບໃນເຂດເມືອງ Cox’s Bazar ນັບແຕ່ເດືອນສິງຫາປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າຫຼົບໜີຈາກບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນລັດຣາໄຄນ໌ທ່າມກາງທີ່ມີການປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍຂອງພວກທະຫານໃນມຽນມາ. ພວກອົບພະຍົບຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ພະຍາຍາມຈະເດີນທາງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໄປຍັງປະເທດມາເລເຊຍ ແຕ່ໄດ້ຖືກພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຂອງບັງກລາແດັສຢຸດໄວ້.