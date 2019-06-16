ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ 23 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເວລາລົດລະເບີດໄດ້
ແຕກໃນວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ຖະໜົນທີ່ແອອັດໃນນະຄອນຫຼວງ ໂມກາດິສຊູ ອີງຕາມການ
ກ່າວຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ການແພດ.
ລະເບີດລົດໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ຖະໜົນ ມາກາ ອາລ-ມູກາຣາມາ ໃກ້ກັບສະພາແຫ່ງຊາດ
ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ພະຍາຍາມຢຸດ ແລະກວດເບິ່ງມັນ. ກຸ່ມ
ຫົວຮຸນແຮງ ອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນທັນທີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທ່ານ ເອເດັນ ໂມຮຳເມັດ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກການໂຈມ
ຕີວ່າ “ລົດຄັນດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສົນໃຈກັບການຍິງເຕືອນ ແລະ ແລ່ນຜ່ານດ່ານກວດກາທີ່
ມີການຄຸ້ມກັນໜາແໜ້ນ ໂດຍໜ່ວຍອາລັກຂາປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ກ່ອນລະ
ເບີດແຕກຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລະດົມຍິງລູກປືນໃສ່.”
ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ໄດ້ເຫັນຊາກສົບຄົນຕາຍຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນ ແລະໄດ້ເຫັນຜູ້ ບາດ
ເຈັບຫຼາຍຄົນທີ່ຖືກນຳສົ່ງໂດຍລົດໂຮງໝໍ. ບັນດາໂຮງໝໍຢືນຢັນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສາມ
ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກບາດເຈັບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມໄດ້ເພເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຈາກລະເບີດ ທີ່
ໄດ້ສົ່ງຄວັນໄຟໃຫຍ່ພູ່ງຂຶ້ນສູ່ອາກາດ.
ຢູ່ໃນເຫດການຕ່າງກັນ ລະເບີດລົງໄດ້ແຕກຂຶ້ນຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນ ໂມກາດິສຊູ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ສະໜາມບິນກ່າວວ່າ ລົດໄດ້ຖືກຢຸດ ໂດຍ
ທະຫານທີ່ກຳກັບການກວດຢູ່ດ່ານເດີ່ນເຮືອບິນ ແລະໄດ້ນຳເອົາຄົນຂັບລົດອອກມາ
ກ່ອນລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດ ໂຊມາລີ ນາຍພົນ ຊາກີໂຍ ກ່າວວ່າ “ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ກວດພົບເຫັນລົດລະເບີດສອງຄັນ ແລະໄດ້ປະຕິເສດບໍ່
ໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງເຂົ້າໄປເຖິງຈຸດທີ່ອາດເປັນເປົ້າໝາຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຄວບຄຸມ
ຕົວ ຄົນຂັບລົດທີ່ໄດ້ລະເບີດຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ