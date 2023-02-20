ງານມະຫະກໍາວຽກງານຂອງຈີນ ໄດ້ເປີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງລຸນຫຼັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ດໍາ ເນີນການທາງອອນລາຍ ຍ້ອນໂຣກລະບາດໂຄວິດ-19 ເປັນເວລາ 3 ປີ, ແຕ່ສະພາບການຂອງເງິນເດືອນທີ່ຫລຸດລົງ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີທີ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງໃນ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ປະເຊີນກັບອຸປະສັກ ຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍນອກທີ່ອ່ອນ ແອໄດ້ບົ່ງເຖິງການຟື້ນຟູທາງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ຖືກສະຫງວນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດວ່າ ງານສະແດງວຽກງານຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງທີ່ເປີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວ ປະເທດໃນເດືອນນີ້ ແມ່ນການສະແດງສັນຍານຫຼ້າສຸດທີ່ ຈີນ ກໍາລັງກັບຄືນມາ ສູ່ຊີວິດກ່ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ແລະການຫວ່າງງານຂອງຊາວ ໜຸ່ມ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານປັກກິ່ງນັ້ນ ອາດຈະຫລຸດລົງ ຈາກຈຸດດັ່ງກ່າວເກືອບ 20 ເປີເຊັນ.
ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 1.4 ຕື້ຄົນນັ້ນ, ງານສະແດງວຽກງານ ແມ່ນນຶ່ງຫົນ ທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງນາຍຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານ. ເຖິງແມ່ນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຫຼາຍໆຄົນຈະກ່າວວ່າ ການລໍຖ້າທີ່ຍາວ ນານໄດ້ກັບມາເປັນແຮງຜັກດັນເຮັດໃຫ້ມີກໍາລັງໃຈອີກຄັ້ງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ບາງຄົນກໍ ມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ໝັ້ນໃຈເຕັມທີ່.
“ຂ້ອຍມີແຕ່ພາວະນາຂໍໃຫ້ມີວຽກຖາວອນເທົ່ານັ້ນ, ແລະກໍບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຊິເອົາ ເງິນເດືອນສູງ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ້າວ ຫລິວ ລຽງລຽງ ອາຍຸ 24 ປີ, ຜູ້ທີ່ ຊອກຫາວຽກບໍລິຫານສໍາລັບໂຮງແຮມ ຫຼື ບໍລິສັດຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ງານວາງສະແດງວຽກງານ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານ ມາ, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 40 ງານທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ ສໍາລັບເດືອນກຸມພານີ້. ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຈັບປວດ, ເຊິ່ງຈະມີຜູ້ຊອກຫາວຽກ ຫຼາຍໆຄົນແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆໃນປີນີ້.”
ຄວາມກັງວົນສໍາລັບການຈ້າງງານແມ່ນກວ້າງຂວາງ.
ຜົນການສໍາຫຼວດພະນັກງານຫ້ອງການປະມານ 50,000 ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ ບໍລິສັດ Zhaopin, ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນບໍລິສັດຫາງານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ຈີນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 47.3 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ ມີຄວາມກັງ ວົນວ່າພວກເຂົາອາດຈະສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃນປີນີ້, ໂດຍມີຈໍາ ນວນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 39.8 ເປີເຊັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ປະມານ 60 ເປີເຊັນໄດ້ອ້າງເຖິງ “ສະພາບແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ ແນ່ນອນ” ເປັນປັດໃຈຫລັກທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 48.4 ໃນປີ 2022.
ການສໍາຫລວດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ ພາກສ່ວນທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊິ່ງໄດ້ຟື້ນຟູໄດ້ໄວກວ່າຈາກພື້ນຖານ ຂັ້ນຕໍ່ານັ້ນ, ແມ່ນສູງກວ່າຫຼາຍໆພາກສ່ວນເຊັ່ນ ພາກສ່ວນການຜະລິດໃນໂຮງຈັກໂຮງງານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ອ່ອນແອຈາກພາຍນອກ ຫຼື ພາກອະສັງຫາລິມະຊັບ ເຊິ່ງຫາກໍສະແດງສັນຍານເລີ້ມຕົ້ນຂອງຄວາມໝັ້ນ ຄົງໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ.
ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ ເຊຍຮັງ ເຈຍນຽນຫົວ ປັກກິ່ງ, ຜູ້ທີ່ບອກແຕ່ນາມສະກຸນຂອງລາວວ່າ ຊາງ ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງລາວ ເປີດຮັບສະໝັກວຽກເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງສາມເທົ່າ ເມື່ອສົມທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ຈີນ ກັບຄືນມາທ່ອງທ່ຽວອີກຄັ້ງ.