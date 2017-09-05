ນັກດາລາສາດ ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານໃໝ່ ຂອງ Black Holes ຂະໜາດກາງ ຈາກ Black Holes ຂະໜາດໃຫຍ່

ພວກນັກດາລາສາດ ໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼັກຖານອັນໃໝ່ ສຳຫຼັບ black hole, ທີ່ຖືວ່າ ເປັນສ່ວນ
ທີ່ຫາຍຂາດໄປຈາກການວິວັດທະນາການຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງ black
hole.
ພວກນັກດາລາສາດ ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ຄວາມອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງ black hole
ໃນທາງຊ້າງເຜືອກຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົານີ້ ແມ່ນເລື່ອງທິດສະດີ ທີ່ຍາວໄກ
ທີ່ເປັນ black hole ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ black hole ທີ່ນ້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ປະກອບເປັນດາວດວງ
ນ້ອຍດວງດຽວນັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງນ້ອຍກວ່າ black hole ທີ່ໃຫຍ່ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ
ໜ່ວຍທີ່ຢູ່ສູນກາງທາງຊ້າງເຜືອກຂອງພວກເຮົານັ້ນ.
ພວກ Black hole ທັງຫຼາຍນັ້ນຫາພົບເຫັນຍາກ ເພາະວ່າ ພວກມັນບໍ່ສົ່ງແສງຫຍັງ
ເລີຍ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ກໍສາມາດທີ່ຈະຄົ້ນພົບໄດ້ ໂດຍການ
ທີ່ມີອິດທິຜົນຂອງພວກມັນຕໍ່ສິ່ງຢູ່ຮອບຂ້າງ.
ກຸ່ມນັກດາລາສາດ ໃນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານໃໝ່ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ
Nature Astronomy ໃນອັນທີ່ວ່າເປັນໜ່ວຍສີດຳລະດັບກາງ ຕອນທີ່ພວກມັນໝູນຕົວ
ຢ່າງມີອຳນາດ ໃນທະເລຊາຍ Atacama ຂອງປະເທດ Chile ທີ່ເປັນຂີ້ເຝື້ອໃກ້ໆກັບ
ສູນກາງທາງຊ້າງເຜືອກ. ເເກັສ ໃນຂີ້ເຝື້ອ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍແບບຮີບດ່ວນ ແລະພວກນັກ
ວິທະຍາສາດ ເຊື່ອວ່າ ພວກເຂົາ ໄດ້ຖືກດຶງໂດຍແຮງດຶງດູດຢ່າງແຮງ. ພວກເຂົາເຈົ້າ
ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງການດຶງດູດ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ເກີດຂຶ້ນຈາກ black hole ທີ່ຊັ່ງຊາ
ເບິ່ງວ່າ ມີຄວາມກວ້າງປະມານ1 ພັນ 4 ຮ້ອຍຕື້ ກິໂລແມັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ