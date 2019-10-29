ບັນດາຜູ້ນຳອະວຸໂສຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ກຳລັງຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກ ສ່ວນນຶ່ງກໍຍ້ອນ ສິ່ງທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນການບຸກກວດລ້າງຢ່າງຮີບດ່ວນ ພວກມັນສະໝອງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວ.
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄວາມຊົມເຊີຍ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອກຳລັງສະຫະລັດ ກຳຈັດຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມ ອາບູ ບາກຄ໌ ອາລ-ບາກດາດີ ແລະໂຄສົກຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທ້າວອາບູ ຮາສຊານ ອາລ-ມູຮາເຈຍ ຊຶ່ງ ກຳລັງ SDF ໄດ້ກ່າວໄປ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຕົນໄດ້ດຳເນີນການບຸກກວດຄົ້ນ ຫຼາຍບັ້ນລຽນຕິດ ໃນການຕາມລ່າຫາພວກ ຫົວໜ້າກຸ່ມດັ່ງກ່າວຜູ້ສຳຄັນໆ ເພື່ອຈັບຕົວເປັນຫຼືຕາຍ ມາໃຫ້ໄດ້.
“ເປັນການບຸກກວດຄົ້ນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ແລະຈັບກຸມ ພວກສະມາຊິກອະວຸໂສຂອງກຸ່ມ ISIS ຫຼືລັດອິສລາມ” ນັ້ນ ແມ່ນຂໍ້ຄວາມຂອງ ທ່ານ ມຸສຕາຟາ ບາລີ ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງ SDF ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ ໂດຍການໃຊ້ອັກສອນຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງຍັງຮູ້ຈັກກັນໃນອັກສອນຫຍໍ້ IS ຫຼື ໃນພາສາອາຣັບວ່າ ດາແອັສ ນັ້ນ. ທ່ານ ມຸສຕາຟາ ບາລີ ຂຽນອີກວ່າ “ຈຳພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ ກໍຈະຖືກຈັບກຸມ. ອາຊະຍາກຳທັງ ຫຼາຍຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍດາແອັສນັ້ນ ຈະຖືກປ່ອຍປະໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກລົງໂທດບໍ່ໄດ້.”
ຄຳເວົ້າ ກ່ຽວກັບປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ປາກົດອອກມາບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ຍົກຍ້ອງ ກອງກຳລັງ SDF ວ່າ “ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ” ໃນການອຳນວຍໃຫ້ການບຸກໂຈມ ຕີຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງທ້າວບາກດາດີ ຢູ່ໃນເມືອງບາຊີຣາ ຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ການສັງຫານ ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ ຍັງໄດ້ຢືນຢັນ ຂໍ້ກ່າວອ້າງຂອງກອງກຳລັງ SDF ທີ່ວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນ ໄດ້ສັງຫານໂຄສົກຂອງກຸ່ມ IS ໃນປະຕິບັດການອີກສ່ວນນຶ່ງຕ່າງຫາກ ເມື່ອວັນອາທິດ ໃນເມືອງຈາຣາບລຸສ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງຊີເຣຍ ແລະເທີກີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃດໆ ໃນການໂຈມຕີ ຊຶ່ງນັກລົບຂອງ IS ຜູ້ທີສອງ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະຜູ້ທີສາມ ຖືກຈັບຕົວໄດ້ນັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນນຳດ້ວຍ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານມາກຄ໌ ແອັສເປີ ໄດ້ສັນລະເສີນ ການບຸກເຂົ້າໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທ້າວ ບາກດາດີ ນັ້ນວ່າເປັນ “ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຕໍ່ກຸ່ມ ISIS ທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອ” ແລະໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ພົວພັນຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບກອງກຳລັງ SDF.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວບາກດາດີ ຈະບໍ່ສາມາດກວດລ້າງ ການກໍ່ການຮ້າຍຈາກໂລກໄດ້ ຫຼື ຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ຍັງສືບຕໍ່ໄປໃນຊີເຣຍ. ແຕ່ມັນຈະເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານ ໄປໃຫ້ຈຳພວກຜູ້ທີ່ຍັງມີຂໍ້ຂອງໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງອາເມຣິກາ.”
ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະ ກອງກຳລັງ SDF ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍັງພ້ອມທີ່ຈະປົກປ້ອງກອງກຳລັງຂອງຕົນໃນຂົງເຂດ ຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ກຳລັງລະບອບການປົກຄອງຂອງຊີເຣຍ ຫຼື ກຳລັງຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຍັງປະຕິບັດການຢູ່ໃນຂົງເຂດ.