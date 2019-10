ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ກຳ​ລັງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕິ​ຢ່າງ​ໜັກ ສ່ວນ​

ນຶ່ງ ກໍຍ້ອນສິ່ງ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ບຸກ​ກວດ​ລ້າງຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ ພວກ​ມັນ​ສະ​ໝອງ​ຂອງ​

ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າຍດັ່ງ​ກ່າວ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້ ​ຮັບ

​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ໃນ​ການ​ຊ່ອຍເຫຼືອກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກຳ​ຈັດຜູ້​ນຳກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ອາ​ບູ

ບາກ​ຄ໌ ອາ​ລ-ບາກ​ດາ​ດີ ແລະ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທ້າວ​ອາ​ບູ ຮາ​ສ​ຊານ ອາ​ລ-

ມູ​ຮາ​ເຈຍ ​ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ SDF ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນທີ່​ຜ່ານ​ມາວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ບຸກກວດ​ຄົ້ນຫຼາຍບັ້ນລຽນ​ຕິດ ໃນ​ການ​ຕາມລ່າ ທີ່​ແນ​ໃສ່ຫົວ​ໜ້າ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນໆ​ຂອງ​ກຸ່ມດັ່ງ​ກ່າວ

​ ​ເພື່ອຈັບ​ເປັນຫຼື​ຈັບ​ຕາຍ ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້ໄດ້.

“ການ​ບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ ແລະ​ຈັ​ບ​ກຸມ

ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ກຸ່ມ ISIS ຫຼື​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ” ທີ່ໂຄ​ສົກ​ກຳ​ລັງ SDF ທ່ານ

ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ບາ​ລີ ໄດ້​ຂຽນ​ຢູ່​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ້ ​ໂດຍໃຊ້ອັກ​ສອນ​ ຫ​ຍໍ້​ສຳ​ລັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ດີ​ວ່າ IS ຫຼື​ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອາ​ຣັບ​ວ່າ ດາ​ແອັ​ສ ນັ້ນ. ທ່ານມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ບາ​ລີ ຂຽນ

ອີກວ່າ “ຈຳ​ພວກ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍນັ້ນ ​ກໍຈະ​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ​. ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທັງຫຼາຍ​ຂອງ

​ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ດາ​ແອັສ​ນັ້ນ ຈະ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ປະ​ໄປ ໂດຍບໍ່ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ ບໍ່​ໄດ້.”

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ແມ່ນ​ຫາ​ຟັງ​ໄດ້​ຍາກ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ SDF ໃນ​ວັນອັງ​ຄານ​

ວານ​ນີ້​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ນຶ່ງ ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ຈາ​ຣາບ​ລັ​ສ ທີ່ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້ຊາຍ​

ແດນ​ເທີ​ກີ ບ່ອນ​ທີ່​ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ IS ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ.

​ອົງ​ກາ​ນ​ສັງ​ເກດ​ການ​ດ້ານສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ລອນ​ດອນ ໄດ້

ອ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ຫຼາຍ​ກະ​ແສ ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ​ຫຼື ໂດ​ຣນ ​ໄດ້​ບິນ​ຜ່ານ​ເຂດ

ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ທີ່​ເຮືອ​ບິນ​ເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີ​ ໄດ້​ບິນຕ່ຳໆຜ່ານ​ໄປ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເປົ້າ

​ໝາຍການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານແມ່ນໄດ້​ແນ​ໃສ່​ຄອບ​ຄົວ​ອີ​ຣັກຄອບ​ຄົວ​ນຶ່ງ.

​ກຳ​ລັງ SDF ຍັງ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ອອກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ຢູ່ທີ່​ເມືອງ​ອາ​ຟ​ຣິນ.

ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານວ​ານ​ນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວິດ​ເຕີ້​ວ່າ “ຫາ

​ກໍ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຜູ້​ມາ​ແທນທ້າວ ​ອາ​ບູ ບາເກີ ອາ​ລ-ບາກ​ດາ​ດີ ນ້ຳ​ເບີ​ນຶ່ງ ນັ້ນ ໄດ້​ຖືກ​ກຳ​ຈັດ​

ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນແລ້ວ ຊຶ່ງເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ມາ​ຮັບເອົາ​ໜ້າ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ​ເວ​ລານີ້​ລາວ

​ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ເຊັ່ນ​ກັນ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ IS ຜູ້​ທີ່ໄດ້ຕາຍ​ໄປ

​ ຊຶ່ງ​ມີ​ການປະ​ກາດ​ເປັນເທຶ່ອ​ທຳ​ອິດ​ ໂດຍກຳ​ລັງ SDF ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ແລະ​ໄດ້

​ຢືນ​ຢັນ​ໂດຍເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂ​ສ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.



Senior Islamic State leaders in Syria are coming under fire, part of what appears to be an urgent campaign to gut the terror group's brain trust.



The U.S.-allied Syrian Democratic Forces credited with helping to take out IS leader Abu Bakr al-Baghdadi and IS spokesman Abu Hassan al-Muhajir said Monday it had carried out a series of raids aimed at getting the terror group's key players dead or alive.



"Another successful raid targeting & arresting senior ISIS members," SDF spokesman Mustafa Bali tweeted, using an acronym for the terror group, which is also known as IS or by its Arabic acronym, Daesh. "Those who are not killed will be arrested. Crimes of Daesh terrorists will not go unpunished."



Details have been scarce, though SDF officials on Tuesday confirmed one operation in the town of Jarablus, the Turkish border, where the IS spokesman was killed.



The London-based Syrian Observatory for Human Rights cited sources as saying drones flew over the area before low-flying helicopters swooped in.It said the target of the operation was an Iraqi family.



SDF also confirmed it carried out a second operation in Afrin.



Later Tuesday, President Donald Trump tweeted, "Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi's number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!"



U.S. officials said Trump was referring to the IS spokesman, whose death was first announced by the SDF on Sunday and then confirmed by a senior State Department official Monday.