ຕະຫຼາດຮຸ້ນໃນເອເຊຍ ເລີ້ມຕົ້ນການຊື້ຂາຍ ໃນສັບປະດາ ມີທັງໃນລາຄາ ທີ່ເປັນບວກ ແລະຕິດລົບ

ຕະຫຼາດຮຸ້ນຕ່າງໆຂອງເອເຊຍແມ່ນມີທັງຂຶ້ນແລະລົງເມື່ອຕອນເລີ້ມຕົ້ນໃນການຊື້ຂາຍຂອງສັບປະດາ ຂະນະທີ່ບັນດານັກລົງທຶນທັງຫຼາຍ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງຂ່າວດີດ້ານເສດຖະກິດຈາກຈີນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໃໝ່ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
ດັດຊະນີຮຸ້ນ ນິກເກອິ ໃນໂຕກຽວ ໄດ້ສິ້ນສຸດວາລະການຊື້ຂາຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໂດຍລາຄາຮຸ້ນຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 2.2 ເປີເຊັນ. ສ່ວນດັດຊະນີຮຸ້ນແຮງເຊັງຂອງຮົງກົງ ໄດ້ຕົກລົງໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 0.7 ເປີເຊັນ ໃນຕອນບ່າຍໆຂອງມື້ດຽວກັນ ແລະໃນຂະນະດຽວກັນ ດັດຊະນີຮຸ້ນຂອງຊຽງໄຮ້ ກໍສູງຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 1.4 ເປີເຊັນ ຫຼັງຈາກທີ່ການສໍາຫຼວດຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກິດຈະກຳດ້ານການຜະລິດຂອງຈີນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດ.
ຕະຫຼາດຮຸ້ນແຫ່ງອື່ນໆໃນເອເຊຍເຊັ່ນຕະຫຼາດຮຸ້ນ S&P/ASX ຂອງຊິດນີ ໄດ້ສູນເສຍສອງຈຸດ ແຕ່ໃນສະພາບການຕົວຈິງແລ້ວ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນດ້ານຂອງເປີເຊັນແຕ່ຢ່າງໃດ. ດັດຊະນີຮຸ້ນ KOSPI ຂອງໂຊລ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ ສອງຈຸດ ແຕ່ກໍຍັງຄົງບໍ່ມີການເໜັງຕີງຫຍັງຫຼາຍຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ. ດັດຊະນີຮຸ້ນ TSEC ຂອງໄທເປ ໄດ້ຫລຸດລົງ 1.2 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ ດັດຊະນີຮຸ້ນ Sensex ຂອງມຸມໄບ ໄດ້ລົດລົງນຶ່ງເປີເຊັນໃນຕອນບ່າຍໆຂອງການຊື້ຂາຍເຊັ່ນກັນ.
ໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າວັດຖຸດິບເຊັ່ນ ຄຳ ແມ່ນຂາຍຢູ່ໃນລາຄາ 1,994 ໂດລາ 20 ເຊັນ ຕໍ່ອອນສ໌ນຶ່ງ ສູງຂຶ້ນໃນອັດຕາ 0.4 ເປີເຊັນ ສ່ວນນໍ້າມັນດິບຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຊື້ຂາຍຢູ່ໃນລາຄາ 39 ໂດລາ 92 ເຊັນຕໍ່ຖັງ ຊຶ່ງຫລຸດລົງ ໃນອັດຕາ 0.8 ເປີເຊັນ ແລະ ນ້ຳມັນດິບ ເບຣັ້ນ ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານສາກົນນັ້ນ ແມ່ນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍຢູ່ໃນລາຄາ 43 ໂດລາ 29 ເຊັນຕໍ່ຖັງ.
ການຊື້ຂາຍໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ຂອງຕະຫຼາດຮຸ້ນ S&P 500 ແລະ Dow Jones ແມ່ນຈະມີແນວໂນ້ມໄປໃນທາງລົບ ໃນຂະນະທີ່ Nasdaq ແມ່ນມີແນວໂນ້ມຈະໄປໃນທາງບວກ.