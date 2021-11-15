ບາງຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມກຽດຊັງ ຄົນເອເຊຍ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ

ໃນຊ່ວງບໍ່ດົນມານີ້ ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຂ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມກຽດຊັງຄົນເອເຊຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ນັ້ນກໍເປັນເພາະວ່າ ສາເຫດມາຈາກ ການທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ້ມຕົ້ນລະບາດມາຈາກຈີນນັ້ນເອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງຄົນເອເຊຍ ຍ້ອນວ່າຄົນເອເຊຍຈໍານວນຫລາຍໄດ້ຖືກດູຖູກ, ລັດຕີ ຫລືແມ່ນແຕ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຈົນເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດ ກໍມີ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນໂຕຈາກຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວຄົນນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ລັດອາລາບາມາ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມກ່າວວ່າ: “ຄົນດີ ແລະຄົນບໍ່ດີ ມັນກໍມີປົນກັນ ຢູ່ໃນທຸກໆສັງຄົມ ທຸກໆປະເທດ, ປະເທດໃນຂົງ ເຂດເອເຊຍເອງກໍ່ຍັງມີການຜິດຖຽງກັນ, ຊັງກັນ, ຕີກັນ ແລະອື່ນໆ....ຖ້າຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ ບໍ່ສົນໃຈຫລືໃສ່ໃຈ ມັນກໍ່ບໍ່ເກີດບັນຫາຫຍັງ, ຜູ້ທີ່ເຂົາບໍ່ມັກເຮົາ ຈັງໃດເຂົາກໍບໍ່ມັກ ຕ່າງຄົນກໍຕ່າງຢູ່, ຄົນດີໆກໍ່ມີຫຼາຍ, ຜູ້ທີ່ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອທຸກຄົນຍາມຜູ້ອື່ນລໍາບາກກໍມີ ບໍ່ວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນຈະເປັນຄົນຊາດໃດ ຫລືປະເທດໃດ.” ດັ່ງທີ່ໄດ້ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:
ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງເວັບໄຊ ພິວຣີເຊີດ, ຈາກການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງຂອງສະຫະລັດປະຈໍາປີ 2019 ພົບວ່າ ສະເພາະພົນລະເມືອງເອເຊຍ-ອາເມ ຣິກັນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາມີຈໍານວນ 22.4 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເກືອບສອງເທົ່າ ໃນສອງທົດສະວັດ ຫລືປະມານ 88 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2000.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ