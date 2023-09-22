ເອຊຽນ ເກມ ແມ່ນງານແຂ່ງຂັນກິລາ ທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ຫາກໍຮູ້ຈັກນັ້ນ, ມັນປະກອບມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າກິລາໂອລິມປິກລະດູຮ້ອນ. ບັນດາຜູ້ຈັດງານເວົ້າວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 12,000 ຄົນຈະເຂົ້າຮ່ວມເວລາທີ່ພິທີເປີດຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງ ຫາງໂຈ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຈີນ ໃນວັນເສົານີ້. ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມສຳລັບກິລາໂອລິມປິກ ປາຣາ 10,500 ຄົນໃນປີໜ້າ.
ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ຫຼວງຫຼາຍນັ້ນສ່ວນນຶ່ງແມ່ນຍ້ອນມີລາຍການແຂ່ງຂັນຫຼາຍປະເພດດ້ວຍຄວາມພິເສດຫຼາຍຢ່າງ, ກິລາ ແລະ ເກມຕ່າງໆທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດພົບເຫັນໃນກິລາໂອລິມປິກ. ແລະ ມັນຍັງມີກິລາ Cricket, ເຊິ່ງປາກົດວ່າ ຈະຮວມເຂົ້າໃນກິລາ ໂອລິມປິກ ໄວສຸດແມ່ນໃນປີ 2028 ທີ່ນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ, ແລະ ແນ່ນອນສຳລັບປີ 2032 ໃນນະຄອນ ບຣິສເບັນ, ປະເທດອອສເຕຣເລຍ.
ແລະມັນຍັງມີກິລາ squash, ເຊິ່ງຖືກການທົດລອງຫຼາຍຄັ້ງ ສຳລັບການຮັບຮູ້ໂດຍໂອລິມປິກ.
ງານປະຈຳພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຍັງລວມມີການແຂ່ງຂັນເຮືອມັງກອນ, ກະຕໍ້, ເຊິ່ງບາງຄັ້ງຖືກເອີ້ນວ່າ “ເຕະບານສົ່ງ ຫຼື kick volleyball”, ກິລາ ວູຊູ, ເຊິ່ງແມ່ນສິລະປະປ້ອງກັນຕົວຂອງ ຈີນ, ແລະ ກາບາດດີ, ເຊິ່ງແມ່ນກິລາປະທະກັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນເຂດລຸ່ມປະເທດ ອິນເດຍ. ມັນຍັງມີກິລາສິລະປະປ້ອງກັນຕົວ ຈູ-ຈິດຊູ ທີ່ບໍ່ແມ່ນກິລາໂອລິມປິກ, ແລະ ຄູຣາສ, ຄືກັບມວຍປ້ຳ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນເຂດເອເຊຍກາງ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີລາຍຊື່ກິລາທີ່ບັນດາຜູ້ຈັດງານເອີ້ນວ່າ “ກິລາທີ່ໃຊ້ຄວາມຄິດ” ນັບຈາກການຫຼິ້ນໄພ້ Bridge, ໝາກເສິກ, ຊຽງຈີ (ເຊິ່ງແມ່ນກິລາໝາກເສິກຂອງ ຈີນ) ເຖິງກິລາ ອີເລັກໂທຣນິກ.