ຊຸມຊົນເອເຊຍ ຈະຈັດເທດສະການເອເຊຍ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ນວັດທະນະທຳຜ່ານອາຫານ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆໃນລັດເວີຈິເນຍ

ຊຸມຊົນຄົນເອເຊຍຈະຈັດງານເທດສະການເອເຊຍຂຶ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດວັນທີ 25 ພຶດສະພານີ້, ຢູ່ເມືອງແຟແຟັກສ໌ ລັດເວີຈິເນຍ. ປີນີ້ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນເປັນປີທີສອງ ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເອົານັກທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ວຍອາຫານ, ສິລະປະ ແລະ ການບັນເທີງອື່ນໆ.
ງານດັ່ງກ່າວຈະມີຜູ້ຂາຍອາຫານເອເຊຍຫຼາຍເຖິງ 20 ຮ້ານ ລວມທັງລົດອາຫານກໍຈະໄປຢູ່ໃນງານນັ້ນດ້ວຍ. ເຊິ່ງອາຫານທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນີ້ກໍມີຮ້ານອາຫານໄທ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ອື່ນໆ. ຄົນລາວທີ່ເປັນໝູ່ເຈົ້າຂອງຮ້ານໄທຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ເທດສະການນີ້ວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປຊ່ອຍໝູ່ຂາຍອາຫານໄທເປັນເທື່ອທຳອິດ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ມີງານແນວນີ້ຈັດຂຶ້ນ ເພາະວ່າ ຄົນເອເຊຍເຮົາແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໃຈດີ ແລະ ອາຫານແຊບ. ດຽວນີ້ຄົນອາເມຣິກັນ ກໍເລີ່ມກິນອາຫານເອເຊຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວັດທະນະທຳເຮົາ. ທຸກຄົນທີ່ມາຂາຍອາຫານນີ້ຢາກເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຂອງເຮົາຜ່ານອາຫານ, ໃຫ້ຄົນຮູ້ຈັກວ່າເຮົາມາແຕ່ໃສ.”
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບສ່ວນທີ່ພິເສດຂອງຄົນເອເຊຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ, ການເດີນທາງຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜ່ານສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນປະຫວັດສາດ.
ຢູ່ລັດເວີຈິເນຍມີຊຸມຊົນຄົນເອເຊຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ, ໂດຍເພາະແມ່ນ ຫວຽດນາມ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຟີລິບປິນ, ລາວ, ໄທ ແລະ ອື່ນໆ.
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