ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະ ຊາວເກາະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຫຼາຍພັນຄົນຈະພາກັນອອກມາເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນເສົາທີ 25 ມື້ອື່ນນີ້ ໃນການເດີນຂະບວນທີ່ເອີ້ນວ່າ Unity March.
ການເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນລະດູຮ້ອນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກແມ່ຍິງເອເຊຍ 6 ຄົນແລະຜູ້ບໍລິການ 3 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ຮ້ານອາບອົບນວດໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕ້າ, ລັດຈໍເຈຍ ເມື່ອເດືອນມີນາ 2021. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຈະເປັນການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກຊາວເອເຊຍ ແລະການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕໍ່ຊາວເອເຊຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19.
ທ່ານ ວິຣັດ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ລັດເວີຈິເນຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງງານນີ້ວ່າ: ຄວາມສຳຄັນຂອງງານນີ້ບໍ່ແມ່ນ ສຳລັບແຕ່ຄົນເອເຊຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອການນຳເອົາຄວາມສຳນຶກ ແລະສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຕ້ານການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນທຸກຮູບແບບ ບໍ່ວ່າຈະມີສະຖານະພາບໃດ, ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອແນວໃດກໍ່ຕາມ. ໂດຍສະເພາະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງເພີ່ມຂຶ້ນ ຕໍ່ຄົນເອເຊຍໃນຊ່ວງໂຣກລະບາດ. ຄົນເອເຊຍໄດ້ກາຍເປັນເປົ້າໝາຍ ແລະ ມັນໄດ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ ແລະ ການເດົາ ກ່ຽວກັບ ຄົນເອເຊຍທີ່ເປັນແງ່ລົບ.”
ການເດີນຂະບວນດັ່ງກ່າວຈະນຳພາໂດຍ 50 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສະໜັບສະໜູນຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະ ກຸ່ມຫຼາກຫຼາຍວັດທະນະທຳ. ການເຕົ້າໂຮມກັນຈະເລີ່ມຂຶ້ນເວລາບ່າຍ 3:30 ຢູ່ອະນຸສາວະລີ ວໍຊິງຕັນ, ພ້ອມກັບການບັນຍາຍຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ການສະແດງຕ່າງໆ.
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