ການສຶກສາພົບວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ຍັງຄົງປະເຊີນກັບຄວາມລໍາອຽງ ແລະການຈໍາແນກ

ບົດລາຍງານໃຫມ່ຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າ ພິວ (Pew) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປະເຊີນໜ້າ ກັບຄວາມລໍາອຽງ ແມ່ນສໍາລັບຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍສ່ວນໃຫຍ່, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ລື້ງເຄີຍໃນຊີວິດ.
ການສຶກສາ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ການສໍາຫຼວດຂອງຜູ້ຕອບຄໍາຖາມຫຼາຍກວ່າ 7,000 ຄົນ, ພົບວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍສ່ວນໃຫຍ່ຄິດວ່າ ການໃສ່ໃຈລະດັບຊາດຕໍ່ປະສົບການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບການຈໍາແນກນັ້ນ ແມ່ນຫນ້ອຍເກີນໄປ.
ໃນລາຍງານພົບວ່າ ປະມານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໄດ້ຖືກບອກ ໃຫ້ກັບຄືນປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ເຊິ່ງ 44 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 29 ປີ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກຄົນເອເຊຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກຄຸກຄາມ ຫຼື ຖືກໂຈມຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ້ມຕົ້ນການລະບາດ ຂອງພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ມີຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍປະມານ 23.5 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງກວມເອົາ 7.1 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທົ່ວປະເທດ. ປີ 2021 ເຫັນວ່າ ອາຊະຍາກຳຕ້ານຄວາມກຽດຊັງ ຂອງຊາວເອເຊຍໃນສະຫະລັດ ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ປີ 2022 ເປັນປີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງເປັນອັນດັບສອງໃນບົດບັນທຶກ.
ທ່ານນຽລ ຣູອິສ (Neil Ruiz), ຫົວຫນ້າການລິເລີ້ມການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຂອງສູນ ພິວ ແລະເປັນຜູ້ຂຽນຮ່ວມຂອງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ "ການຈໍາແນກຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງໃໝ່." ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ໄດ້ອົດທົນຕໍ່ທັດສະນະຄະຕິດັ່ງກ່າວມານັ້ນແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຈົນມາຮອດຊຸມປີ 1800, ແລະການສຶກສາຂອງ ທ່ານຣູອິສ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ ເປັນຈຸດສໍາຄັນກ່ຽວກັບສິ່ງນັ້ນ.