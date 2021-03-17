ກຸ່ມອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍ ເອເຊຍ ໄດ້ຮັບລາຍງານເກືອບ 3,800 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄຽດຊັງ ແລະ ການລຳອຽງ

ໃນເມືອງ ບຣຸກລິນ ລັດ ນິວຢອກ, ຜູ້ຊາຍຜິວຂາວຄົນນຶ່ງໄດ້ຜິວປາກໃສ່ແມ່ຍິງ ອາເມຣິກັນເຊື້ອ ສາຍເອເຊຍຄົນນຶ່ງ ແລະ ໄດ້ຍ່າງຕາມລາວໄປໃນຖະໜົນດ້ວຍການຮ້ອງຄຳເວົ້າຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນທີ່ຫຍາບຄາຍ ແລະ ຄຳເວົ້າເສື່ອມເສຍທາງເພດ.
ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ຊົກຫຼັງຂອງແມ່ຍິງເອເຊຍຄົນນຶ່ງຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ ດິນ, ໂດຍຮ້ອງຄຳຫຍາບຄາຍຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ແລະ ໃຊ້ກຳລັງຂົ່ມຂູ່ນາງ ແລະ ແຟນຂອງລາວ.
ໃນນະຄອນ ລາສ ເວກັສ, ຄົນຂັບລົດບໍລິການຄົນນຶ່ງໄດ້ບອກຜູ້ໂດຍສານຄົນເອເຊຍຂອງລາວວ່າ, “ຕາຍລະ, ຄົນເອເຊຍຂີ່ກັບຂ້ອຍອີກແລ້ວມື້ນີ້. ຂ້ອຍຫວັງວ່າເຈົ້າບໍ່ມີໂຄວິດ.”
ເຫດການທັງສາມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນການລາຍງານໂດຍກົງເກືອບ 3,800 ຄັ້ງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ຕ້ານຄົນເອເຊຍ ແລະ ການລະເມີດທີ່ພັນທະມິດສະໜັບສະໜູນກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ບັນທຶກ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ COVID-19 ເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ໂຣກດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຕົ້ນກຳເນີດໃນປະເທດຈີນ.
ໃນລາຍງານສະບັບໃໝ່ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ກຸ່ມ Stop AAPI Hate ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັນທຶກເຫດການຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ຕ້ານຄົນເອເຊຍ 3,795 ຄັ້ງໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ COVID-19 ຖືກປະກາດ ເປັນໂຣກລະບາດ ແລະ ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2021. ຫຼາຍກວ່າ 500 ເຫດການໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນປີ 2021.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຕົວເລກຂອງເຫດການຄວາມຄຽດຊັງທີ່ຖືກລາຍ ງານຕໍ່ສູນກາງຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົວເລກ ກ່ຽວກັບເຫດການຄວາມຄຽດຊັງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ, ແຕ່ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນແນວໃດ.”
ການໃຊ້ຄຳເວົ້າຮາວີລົບກວນ ແລະ ການລັງກຽດປະກອບເປັນ 68.1 ເປີເຊັນ ແລະ 20.5 ເປີເຊັນຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວຕາມລຳດັບ. ການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍປະກອບມີ 11.1 ເປີເຊັນຂອງເຫດການທັງໝົດ. ກຸ່ມ Stop AAPI Hate ໄດ້ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາໂດຍພັນທະມິດຂອງກຸ່ມສະໜັບສະ ໜູນອາເມຣິກັນເຊື້ອ ສາຍເອເຊຍສອງກຸ່ມ ແລະ ພາກວິຊານຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເພື່ອຊ່ວຍຄົນ ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍລາຍງານເຫດການຄວາມຄຽດຊັງໃນລະຫວ່າງໂຣກລະບາດ.