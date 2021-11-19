ທູດພິເສດຈີນໄດ້ພະຍາຍາມໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃຫ້ອະນຸຍາດຜູ້ປົກຄອງທະຫານຂອງມຽນມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບພາກພື້ນທີ່ປະທານປະເທດຈີນເປັນເຈົ້າພາບໃນອາທິດໜ້ານີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ, ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວທາງການທູດທັງຫລາຍທີ່ລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ສະຖານະພາບຂອງມຽນມາໃນການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມຂອງບັນດາປະເທດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລື ອາຊຽນທີ່ມີ 10 ປະເທດ ໄດ້ກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ເດັ່ນຂຶ້ນມາ ຍ້ອນການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາເມື່ອທະຫານຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງ ອອງຊານ ຊູຈີ ຜູ້ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຢ່າງນອງເລືອດນັ້ນ.
ສະມາຊິກອາຊຽນຫຼາຍປະເທດທີ່ຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈທີ່ມີວິກິດການກັບຄືນມາໃໝ່ອີກ ແລະການປາບປາມປະຊາທິປະໄຕໃນມຽນມານັ້ນ ໄດ້ພະຍາຍາມກົດດັນພວກນາຍພົນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍການບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ.
ໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນໄດ້ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງມຽນມາ, ພົນເອກລະດັບສູງມິນ ອອງ ລາຍ (Min Aung Hlaing) ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ເວົ້າວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທູດພິເສດຂອງອາຊຽນພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນການກໍ່ລັດຖະປະຫານນັ້ນ.
ກົງກັນຂ້າມ, ບັນດາຜູ້ນຳອາຊຽນກ່າວວ່າ ບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນວົງການການເມືອງຂອງມຽນມາ ຄວນໄດ້ຮັບການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແທນ, ຊຶ່ງໃນທີ່ ສຸດ, ມຽນມາກໍເລີຍບໍ່ໄດ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດແລະການເມືອງໃນພາກພື້ນ 4 ແຫຼ່ງກ່າວວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ, ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ຢາກໃຫ້ທ່ານມິນ ອອງ ລາຍ (Min Aung Hlaing) ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈີນ-ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກນີ້ ທີ່ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ປະທານປະເທດຈີນ ເປັນເຈົ້າພາບນັ້ນ.
"ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ ແລະບຣູໄນ ຕົກລົງທີ່ຈະຮັກສາທ່າທີແບບດຽວກັນ ກັບທ່າທີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຈາກ ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງລັດຖະບານປະເທດອາຊຽນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໃຫ້ລະບຸຊື່, ຊຶ່ງໝາຍ ເຖິງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຽນມາ ມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນວົງການການເມືອງ.
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