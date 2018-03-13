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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນ ແລະ ອາຊ່ຽນ ຊອກຫາທາງ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຂັດແຍ້ງ ໂດຍວາງແຜນ ໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບຮ່ວມ

ກຳປັ່ນລົບ USS Carl Vinson ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອຕຽນຊາ ໃນເມືອງ ດານັງ ປະເທດຫວຽດນາມ ທີ 5 ມີນາ, 2018.

ແຜນການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ ທາງ​ທະຫານ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ ທີ່ບໍ່​ເຄີຍມີ​ມາ​ກ່ອນ​ຂອງ​ຈີນ ກັບ​ບັນດາ​ປະ
​ເທດເອ​ເຊ​ຍຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ໃນປີ​ນີ້ ຈະ​ເຮັດຄວາມ​ສ່ຽງ ກ່ຽວກັບຄວາມ​ປອດໄພ ​ຢູ່
ໃນເຂດ​ທະ​ເລ ທີ່ມີການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນແຮງທີ່ສຸດ ​ໃນ​ເອ​ເຊຍ​ສະຫງົບລົງ ແລະ​ ອາດ
​ເຮັດໃຫ້ຄວາມ​ຢ້ານກົວ ​ຕໍ່​ບົດ​ບາດ ການ​ຄອບ​ງໍາ​ ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ຢູ່​ໃນ​ການຂັດແຍ້ງ ເລື່ອງ
ການອ້າງກຳມະສິດນັ້ນ ຫລຸດນ້ອຍລົງ.

ຢູ່​ທີ່​ກອງ​ປະຊຸ​ມ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາຜ່ານມາ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຈາກ 10
ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກ ຂອງ​ສະມາຄົມ​ ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ​ໃນ​ເຂ​ດ​ເອ​ເຊຍ​ອາຄະ​ເນ ຫລື​
ອາ​ຊຽນ (ASEAN) “​ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ” ຕໍ່​ການ​ທີ່​ຈະ​ມີການຊ້ອມ​ລົບທາງ​ທະ​ເລ
ກັບ​ຈີນ ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2018 ນີ້ ທີ່ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສິງກະ​ໂປ ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງ
ການ​. ຄະນະ​ລັດຖະມົນ​ຕີ “​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ” ພ້ອມກັບ​ລັດຖະມົນ​ປ້ອງ​ກັນ
​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ຈັງ​ ວັນ​ກວນ ອີງຕາມຖະ​ແຫຼງການ​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານລີ ເກີກຽງ ກ່າວລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຈີນ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ນະຄອນມານິລາ ປະເທດຟິລິບປິນ ທີ 13 ພະຈິກ 2017.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານລີ ເກີກຽງ ກ່າວລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຈີນ ຄັ້ງທີ 20 ທີ່ນະຄອນມານິລາ ປະເທດຟິລິບປິນ ທີ 13 ພະຈິກ 2017.

ປັກ​ກິ່ງໄດ້ອ້າງ​ເອົາກຳມະສິດ ປະມານ 90 ​ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນບັນຫາ​
ໂຕ້​ແຍ້​ງ ໃນທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້. ຢູ່​ໃນເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້ ບຣູ ນາຍ ມາ​ເລ
​ເຊຍ ​ຟິລິບ​ປີນ ​ແລະ​ຫວຽດນາມ ກໍຍັງ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາກຳມະສິດໃນ​ທະ​ເລດັ່ງກ່າວແຂ່ງ
ກັບຈີນ. ໃຕ້​ຫວັນກໍ​ໄດ້ກ່າວວ່າ ​ທະ​ເລ​ທັງໝົດ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​. ຈີນຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​
ກຳລັງ​ທະຫານ ໃຫຍ່ເປັນອັນ​ດັບ​ສາມ​ຂອງ​ໂລກ ​ໄດ້ສ້າງ ຄວມບໍ່ສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່
ປະເທດ​ອື່ນໆ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ​ໂດຍ​ການ​ຖົມ​ດິນ​ຢູ່ຕາມ​ໝູ່​ເກາະ​ ເພື່ອ​ນຳ
ໃຊ້​ທາງ​ທະຫານ.

ເຮືອບິນລົບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ພັນຕີກອງທັບເຮືອ ທ່ານທິມ ຮັອກກິນສ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນລົບ USS Carl Vinson ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອໃນນະຄອນມານິລາ ປະເທດຟິລິບປີນ ທີ 17, ກຸມພາ 2018.
ເຮືອບິນລົບຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ພັນຕີກອງທັບເຮືອ ທ່ານທິມ ຮັອກກິນສ໌ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນລົບ USS Carl Vinson ຈອດຢູ່ທ່າເຮືອໃນນະຄອນມານິລາ ປະເທດຟິລິບປີນ ທີ 17, ກຸມພາ 2018.

ທ່ານ ຟາ​ບຣີ​ຊິ​ໂອ ບອສຊາ​ໂຕ ທີ່​ສູນ​ກາງສະມາຄົມ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຂອງໃຕ້​
ຫວັນ ຊຶ່ງຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ​ອາ​ເຊຍຕາ​ເວັນ​ອອກກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ທະຫານ
​ທີ່​ແປກໆ​ປີ​ນີ້​ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ.

ທ່ານ​ກ່າ​ວວ່າ “​ເທື່ອ​ນີ້​ຈີນ​ກຳລັງ​ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອ​ພົວພັນ​ ກັບ​ອາ​ຊຽນຮ່ວມກັນ​ຫຼາຍ​
ຝ່າຍ ​ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບການຮ່ວມ​ມື ​ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ​ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ອຳນາດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທາງ​ທະຫານ​ຂອງ​ຈີນ​ ​ໂດຍ​ການ​ຊຸກຍູ້​ຮ່ວມ​
ກັນຢ່າງ​ເດັດດ່ຽວ ​ແລະ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ບົດບາດ​ຂອງ​ອາ​ຊຽນວ່າ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ ການ​ຫັນ​ໜ້າ​
ເຂົ້າ​ຫາ​ກັນ ​ແລະ​ຢູ່​ເທິງ​ເວທີການສົນທະນາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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