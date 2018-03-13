ຈີນ ແລະ ອາຊ່ຽນ ຊອກຫາທາງ ຫຼຸດຜ່ອນ ການຂັດແຍ້ງ ໂດຍວາງແຜນ ໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບຮ່ວມ

ແຜນການຊ້ອມລົບ ທາງທະຫານເທື່ອທຳອິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຈີນ ກັບບັນດາປະ
ເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີນີ້ ຈະເຮັດຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຢູ່
ໃນເຂດທະເລ ທີ່ມີການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນແຮງທີ່ສຸດ ໃນເອເຊຍສະຫງົບລົງ ແລະ ອາດ
ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢ້ານກົວ ຕໍ່ບົດບາດ ການຄອບງໍາ ຂອງປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງ ເລື່ອງ
ການອ້າງກຳມະສິດນັ້ນ ຫລຸດນ້ອຍລົງ.
ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາ ບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຈາກ 10
ປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມ ບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍອາຄະເນ ຫລື
ອາຊຽນ (ASEAN) “ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ” ຕໍ່ການທີ່ຈະມີການຊ້ອມລົບທາງທະເລ
ກັບຈີນ ໃນທ້າຍປີ 2018 ນີ້ ທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສິງກະໂປ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງ
ການ. ຄະນະລັດຖະມົນຕີ “ໄດ້ພົບປະທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ” ພ້ອມກັບລັດຖະມົນປ້ອງກັນ
ປະເທດຈີນ ທ່ານຈັງ ວັນກວນ ອີງຕາມຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວໄວ້.
ປັກກິ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ປະມານ 90 ເປີເຊັນ ຂອງເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ເປັນບັນຫາ
ໂຕ້ແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບຣູ ນາຍ ມາເລ
ເຊຍ ຟິລິບປີນ ແລະຫວຽດນາມ ກໍຍັງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນທະເລດັ່ງກ່າວແຂ່ງ
ກັບຈີນ. ໃຕ້ຫວັນກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທະເລທັງໝົດເປັນຂອງຕົນ. ຈີນຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີ
ກຳລັງທະຫານ ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສາມຂອງໂລກ ໄດ້ສ້າງ ຄວມບໍ່ສະບາຍໃຈໃຫ້ແກ່
ປະເທດອື່ນໆນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍການຖົມດິນຢູ່ຕາມໝູ່ເກາະ ເພື່ອນຳ
ໃຊ້ທາງທະຫານ.
ທ່ານ ຟາບຣີຊິໂອ ບອສຊາໂຕ ທີ່ສູນກາງສະມາຄົມຄົ້ນຄວ້າຍຸດທະສາດ ຂອງໃຕ້
ຫວັນ ຊຶ່ງຊ່ຽວຊານດ້ານອາເຊຍຕາເວັນອອກກ່າວວ່າ ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ
ທີ່ແປກໆປີນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເທື່ອນີ້ຈີນກຳລັງເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອພົວພັນ ກັບອາຊຽນຮ່ວມກັນຫຼາຍ
ຝ່າຍ ແລະຢູ່ໃນລະດັບການຮ່ວມມື ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ເພື່ອຫລຸດ
ຜ່ອນຄວາມຢ້ານກົວອຳນາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທາງທະຫານຂອງຈີນ ໂດຍການຊຸກຍູ້ຮ່ວມ
ກັນຢ່າງເດັດດ່ຽວ ແລະຊ່ວຍໃນບົດບາດຂອງອາຊຽນວ່າເປັນທີ່ຕ້ອງ ການຫັນໜ້າ
ເຂົ້າຫາກັນ ແລະຢູ່ເທິງເວທີການສົນທະນາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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