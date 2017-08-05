ລມຕ ຕ່າງປະເທດ ອາຊ່ຽນ ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຢູ່ ແຫຼມເກົາຫຼີ

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼືອາຊ່ຽນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຕົນກ່ຽວ
ກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ.
ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະ
ນີລາໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ປະເທດສະມາຊິກທັງ 10 ກ່າວວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ເມື່ອໄວໆມານີ້ ແລະການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນ
ຕິພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະໃນໂລກນຳດ້ວຍ.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍກ່າວຢ້ຳ ເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍ ໂດຍເຕັມ ທີ່ສາມາດກວດພິສູດ ແລະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ ດ້ວຍວິທີທາງແບບສັນຕິ.”
ໃນຂະນະທີ່ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນມະນີລາ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ Kang Kyung-Wha ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ຈະມີການໂອກາດໂອ້ລົມກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Ri Hong-Yo ທີ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງພູມີພາກອາຊ່ຽນ ຊຶ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນມື້ວັນຈັນ. ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງກຸ່ມທີ່ປະກອບດ້ວຍ 27 ປະເທດ ທີຮວມທັງສອງເກົາຫຼີ ຣັດເຊຍ ແລະສະຫະລັດນຳດ້ວຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ຄາດວ່າຈະເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ແລະຈະເລີ້ມພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ