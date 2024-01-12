ນັກການທູດລາວ ທີ່ຫາກໍຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດ ຂອງສະມາຄົມອາຊ່ຽນ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງມຽນມາ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເທື່ອທຳອິດ ໂດຍໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ້າ ສະພາປົກຄອງທະຫານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ ທີ່ອ້າງລາຍງານໂທລະພາບ ຂອງທາງການມຽນມາ.
ນັກການທູດອາລຸນແກ້ວ ກິດຕິຄຸນ ປະເຊີນກັບບັນຫາທ້າທາຍຢ່າງໜັກ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ແຜນການສັນຕິພາບຢູ່ໃນມຽນມາ ເພື່ອໃຫ້ຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານ ທີ່ເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ຈາກລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ຂອງທ່ານນາງອອງຊານ ຊູຈີ ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ແລະຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານປະກອບອາວຸດທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ.
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານອາລຸນແກ້ວ ມີຂຶ້ນກ່ອນກອງປະຊຸມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ລະຫວ່າງວັນທີ 28 ຫາ 29 ມັງກອນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ.
ລາວ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນປະທານວຽນ ຂອງອາຊຽນ ໃນມັງກອນປີ 2024 ແລະບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານອາລຸນແກ້ວ ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ເປັນທູດພິເສດ.
ທ່ານອາລຸນແກ້ວ ເຄີຍຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳສຳນັກງານນາຍົກ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງລາວ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.